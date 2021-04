Todo lo que debe saber sobre la cuarta ola de covid en EE. UU.

En Estados Unidos se están vacunando a más de tres millones de personas al día contra el covid-19. Y de acuerdo con el mandatario estadounidense Joe Biden, en dos semanas habrá dosis disponibles para inocular a toda la población adulta que lo desea, con miras a alcanzar la anhelada inmunidad de rebaño antes de finalizar el verano. Todas buenas noticias. Pero las autoridades en este país han comenzado prender las alarmas ante una posible y peligrosa cuarta ola del coronavirus.

"Estamos ante una catástrofe inminente. No hay duda que hay razones para el optimismo. Hay mucha promesa y potencial ahora que han llegado las vacunas. Pero en este momento estoy muy preocupado", decía hace poco Rochelle Walensky el director del Centro para el Control de Enfermedades (CDC).



Y su preocupación está bien fundamentada. En las últimas semanas, las infecciones, hospitalizaciones y muertes por covid vienen disparadas. Tanto solo en los últimos 10 días el promedio de contagios diarios ha crecido en más de un 20 por ciento (más de 60.000 al día) y los hospitales se han comenzado a llenar. Nada bueno para un país en el que han muerto más de 550.000 personas y van 30 millones de infectados. Y aunque ya se han vacunado a cerca de 50 millones de personas, solo representan el 15 por ciento de la población. Como se sabe, para alcanzar la inmunidad de rebaño es necesario que al menos el 70 por ciento desarrolle algún tipo de inmunidad.

Las cifras de estos últimos días, de hecho, son similares a las que se registraban en el verano del 2020 cuando la pandemia estaba en uno de sus peores momentos.

Como en las anteriores oleadas de coronavirus, los incrementos están asociados a nuevas variables y comportamientos de la población.



De acuerdo con las autoridades, la más importante parece ser la expansión del B.117 y B.1351, dos nuevas cepas del virus que se identificaron en el Reino Unido y Sudáfrica y que serían mucho más contagiosas y mortíferas que su antecesor.



De hecho, ambas cepas ya son las dominantes en muchas zonas del país. Y si bien los últimos resultados de Pfizer indican que la vacuna de esta firma es resistente a las cepas, todavía hay un porcentaje de la población muy alto -más de 250 millones de personas- que no han sido inoculados y son vulnerables a estas variantes.

Se levantan restricciones

El cuadro se ha complicado tras la decisión de muchos estados de levantar las restricciones que existían para frenar la pandemia. Particularmente el no uso de máscaras y la reapertura casi total de comercio y actividades que aglomeran grandes cantidades de personas. Algo que las autoridades federales han catalogado como "prematuro".



Los nuevos contagios, además, están concentrados en la población más joven del país, que no ha recibido vacunas aún y que siempre ha tenido una actitud más relajada frente al coronavirus.



Con un agravante. Si bien es cierto que este grupo de personas era menos proclive a desarrollar casos serios de covid-19, eso ha cambiado con la aparición de las nuevas variantes, que son más agresivas incluso en el caso de los jóvenes. Estos, a su vez, están propagando la enfermedad entre personas mayores y más vulnerables.



La situación preocupa pues llega justo en la mitad de las vacaciones de primavera, un período de unas tres semanas en el que universidades y colegios cierran sus puertas y se traduce en grandes movimientos de personas buscando playas o algún lugar para descansar. En Miami Beach, por ejemplo, el alcalde se vio forzado a cerrar las playas y limitar los comercios dada la enorme cantidad de personas que ha estado llegando en los últimos días.



Por otra parte, de acuerdo con Walensky, la población se ha "relajado" con la aparición de la vacuna y parece dispuesta a tomar más riesgos. Pero según este, se trata de una seguridad falsa. Al menos de momento. Las autoridades recuerdan que una persona no puede considerarse plenamente vacunada hasta dos semanas después de la segunda dosis. Y son pocos los que ya están en esta etapa.



Y aún alcanzando la inmunidad plena, las personas deben seguir usando tapabocas y practicando distanciamiento social mientras estén en contacto con población que no ha sido vacunada.



"Sé que no es fácil pero tenemos que aguantar un poco más. Les aseguro que para el final de la primavera o el verano estaremos en un lugar diferente y regresaremos gradualmente a la normalidad. Pero en este momento hay que seguir siendo precavidos", sostuvo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional para las Alergias y Enfermedades Infecciosas y una de las autoridades más reconocidas del país en esta materia.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal del EL TIEMPO

Washington

En twitter @sergom68

