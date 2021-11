BioNtech evaluará eficacia de la vacuna de Pfizer ante variante sudafricana

El laboratorio alemán BioNTech, aliado de Pfizer, espera tener a más tardar "en dos semanas" los primeros resultados de los estudios que determinarán si la nueva variante de covid-19 detectada en Sudáfrica es capaz de escapar a la protección de la vacuna, dijo una portavoz.

"Hemos lanzado de inmediato estudios sobre la variante B.1.1.529", que "difiere claramente de las variantes ya conocidas porque tiene mutaciones adicionales en la proteína spike" característica del virus SARS-Cov-2, explicó la portavoz a la AFP.



"Pfizer y BioNTech se prepararon hace varios meses para ajustar su vacuna en menos de seis semanas y entregar las primeras dosis en 100 días" si una variante resultaba resistente.

La nueva variante

Pese a los pocos días transcurridos, se han encontrado ya una treintena de mutaciones de la variante en lugares como la propia Sudáfrica, Botsuana o Hong Kong (China), lo que ha generado preocupación y la reimposición de restricciones en algunos países europeos a los viajeros procedentes del sur de África.



La denominación técnica de la nueva cepa de Sudáfrica es B.1.1.529 y este viernes 26 científicos de la OMS se reunirán en Sudáfrica para analizarla.

Aunque aún no se conocen mayores detalles, se produjo un remecimiento en las bolsas de valores, además de las restricciones de viajes.



La OMS se reunirá este viernes para evaluar detalles de las más de treinta mutaciones de esta cepa del virus. Un portavoz de la organización indicó que es muy pronto para sacar conclusiones tajantes y que en cuestión de semanas podrán resolverse las inquietudes más directas sobre la variante.



Tanto la entidad como los diversos organismos de salud han instado a la celeridad de la vacunación, sin embargo, lo más importante es mantener las medidas de bioseguridad instauradas desde el inicio de la pandemia: distanciamiento físico, desinfección de espacios, uso correcto de tapabocas y constante lavado de manos.

Confinamiento en Europa y otras partes del mundo

La 'alerta mundial' por la variante llegó en el marco de la nueva imposición de restricciones en diversas partes del planeta, particularmente en países de la Unión Europea, tras el aumento de contagios de covid-19, la urgencia hospitalaria y el número de fallecidos.



Austria fue uno de los primeros países en plantear 'restricciones' para los no vacunados. Las medidas -también dadas en Países Bajos o Alemania- llevaron a que desde el pasado fin de semana se presentaran manifestaciones de quienes están en contra del confinamiento.



La misma OMS aseguró que restringir diversos servicios a los no vacunados no es la medida correcta para instar al proceso de inmunización.



Expertos de la entidad aseguran que lo primordial es socializar los efectos de la vacuna con las personas y darles a entender la importancia que tendría la aplicación de biológica en una gran escala poblacional.



De hecho, este viernes, cuando se encendieron las alarmas por la variante sudafricana, se conoció el caso de un paciente con esta cepa en Bélgica. Las autoridades sanitarias de ese país no han dado mayores detalles sobre la salud del infectado, sin embargo, informaron que él llegó de un viaje a Egipto y aún no se ha vacunado.

