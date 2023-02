El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, acusó este viernes a Europa de querer "imponer" la homosexualidad en el país africano, donde las personas de la comunidad LGBTIQ (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales y Queers) son perseguidas y sufren muchos estigmas.



"Los europeos no escuchan. No respetan las costumbres de otros pueblos. Quieren convertir su normalidad en la normalidad, e imponerla sobre los demás", dijo Museveni desde Kampala, durante un acto multitudinario para conmemorar el cuadragésimo sexto aniversario de la muerte del arzobispo ugandés Janani Luwum, asesinado por el régimen del dictador Idi Amín (1971-1979).



"Quiero felicitar a los creyentes de Uganda por rechazar la homosexualidad. Los europeos no nos escuchan cuando les decimos que este problema de la homosexualidad es algo que no debemos normalizar ni celebrar", añadió el mandatario ugandés.



Según Museveni, "es cierto que había algunos homosexuales (en Uganda) antes de la llegada de los europeos, pero estaba claro que era una desviación de lo normal, como una persona con seis dedos en vez de cinco".

En Uganda se penaliza con hasta siete años de cárcel las relaciones carnales entre personas del mismo sexo. Foto: Miguel Gutiérrez. EFE

El presidente ugandés hizo estos comentarios un día después de que el Consejo Interreligioso de Uganda (IRCU, por sus siglas en inglés) manifestara su intención de llevar de nuevo ante el Parlamento del país un proyecto de ley impulsado hace años para castigar a los "homosexuales reincidentes" con la cadena perpetua.



En febrero de 2014, Museveni ratificó ese proyecto, pero el Tribunal Constitucional de Uganda anuló la norma seis meses después al argumentar que no hubo suficiente cuórum durante su votación en el Parlamento.



"Esa ley aún representa nuestra posición", aseguró este miércoles el muftí ugandés Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje, durante una rueda de prensa en Kampala.



Los debates de esa ley -impulsados sobre todo por populares pastores evangelistas- desencadenaron en Uganda una oleada de ataques contra las personas de la comunidad LGBTIQ que terminaron con el asesinato de algunas de ellas.



En la actualidad, en Uganda prevalece en su código penal una ley de 1950 -once años antes de que el país obtuviese su independencia del Reino Unido- que penaliza con hasta siete años de cárcel las relaciones carnales entre personas del mismo sexo.

EFE