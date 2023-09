Marruecos está atravezando una de las catástrofes más difíciles de toda su historia y ya se empiezan a conocer historias de extranjeros que vivieron el terremoto de 6.8 que se presentó el pasado viernes.

Uno de ellos fue el colombiano, Juan Pablo Arbeláez López quien tamibén es el gerente del proyecto Geoparque Volcán del Ruiz y estaba Marrakech, epicentro del terremoto.



En diálogo con RCN Radio, explicó que en el momento del temblor se encontraba en la habitación de su hotel y pudo ver que las lámparas de los techos, la mesa de noche y todos los elementos de la habitación se cayeron al piso.



“Inmediatamente corrí a la puerta, me hice debajo del marco, a orar por supuesto, a pensar en mi hijo y en mi señora y luego pues las otras personas empezaron a asomarse también, a meterse debajo del marco de la puerta, yo calculo que fueron más o menos 30 segundos, 40 segundos, es una eternidad”, agregó.



También dijo que fue evacuado con el resto de huéspedes donde se encuentran reunidos y que los organismos de socorro y las autoridades respectivas hasta que pasen las réplicas del temblor.



Indicó también que él se encontraba en un tercer piso donde se sintió muy fuerte, pero que a unos 400 metros del hotel, una casa se desplomó: “Cuando paró el terremoto, pues inmediatamente cogí el pasaporte, el celular, un pantalón y unos tenis y salí a la calle donde pude ver mucha gente corriendo, llorando, gritando por lo que ha sucedido en esa casa".



"De verdad, no, yo nunca había sentido tanto miedo. No es ni siquiera susto, es pánico, miedo”, agregó López.



El número de muertos por el terremoto que azotó este viernes a Marruecos se sitúa en 2.012 personas y los heridos ascienden a 2.059, según los datos recabados por el Ministerio del Interior marroquí.

