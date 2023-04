La Fuerza Aérea sudanesa dijo este sábado que atacó varias bases paramilitares en Jartum, la capital de Sudán, donde se libraban desde primera hora del día enfrentamientos entre ambos bandos rivales.



(Lea aquí: Nigeria: denuncian secuestro de más de 80 personas en aldea del noreste del país)



"La Fuerza Aérea sudanesa destruyó las bases de Tiba y Soba [en Jartum] que pertenecen al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido" (FAR), dijo el ejército en un comunicado.

Añadió que estaba persiguiendo a los efectivos de las FAR y urgió a los civiles a permanecer en sus casas.



Poco antes, las FAR aseguraron controlar el palacio presidencial y el aeropuerto internacional en Jartum, sacudida desde primera hora por disparos y explosiones.



Las últimas semanas han estado marcadas por fuertes tensiones entre los dos generales que protagonizaron el golpe de octubre de 2021: el jefe del ejército, Abdel Fatah al Burhan, y el jefe de los paramilitares de las FAR, Mohamed Hamdan Daglo.



Los desacuerdos se basan principalmente en el futuro de los paramilitares y su integración dentro de las Fuerzas Armadas.



Esta disputa bloquea la transición democrática exigida por la comunidad internacional para reanudar su ayuda a Sudán, uno de los países más pobres del mundo.

¿Qué dicen las autoridades?

Al menos tres civiles murieron este sábado y decenas resultaron heridos como resultado de los choques armados entre ambos bandos, informó el Sindicato de Médicos de Sudán.



En el primer informe preliminar, el sindicato señaló que al menos dos ciudadanos fueron asesinados en el aeropuerto de Jartum, el más grande de Sudán, y otro pereció tiroteado en Al Obeid, en el sur del país africano.



Asimismo, el comité apuntó que un oficial de las Fuerzas Armadas fue herido en la localidad de Omdurman, vecina de Jartum, y tres civiles fueron tiroteados en el cuello y en la pierna en el sur de la capital y en el este del Nilo.



Estas representan las primeras víctimas desde que esta mañana estallaran los choques entre las FAR y el Ejército, mientras que el Sindicato de Médicos apuntó que "hay decenas de lesiones que se están contabilizando hasta este momento, incluidas las lesiones inestables".



AFP