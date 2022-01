La Asamblea Nacional sudafricana, donde se reúnen los diputados en Ciudad del Cabo, quedó totalmente destruida en un violento incendio declarado en la mañana del domingo, que sigue sin ser controlado.



"La cámara de diputados quedó totalmente destruida por las llamas", dijo Moloto Mothapo, el portavoz del parlamento, explicando que "el incendio no ha sido extinguido aún".



Hasta ahora, el fuego provocó graves destrozos materiales, pero no se ha informado de víctimas. Tampoco se conoce oficialmente el origen del incendio, aunque hay una persona que fue detenida y está siendo "interrogada", dijo el presidente Cyril Ramaphosa, que visitó el lugar.



La información fue confirmada por la policía. Las llamas se detectaron hacia las 5 a .m. (hora local) en el ala más antigua del edificio, donde se hallan las salas cubiertas de madera preciosa y donde antes estaban los escaños de los diputados.



El incendio también derrumbó parte del techo del parlamento, que terminó de construirse en 1884. "El techo del edificio que alberga la Asamblea Nacional se hundió, no queda nada", dijo horas antes a la prensa el responsable de los servicios de seguridad de la ciudad, Jean-Pierre Smith.



"Todo el edificio sufrió importantes daños por el humo y el agua", agregó. La histórica construcción alberga una valiosa colección de libros y la copia original del primer himno nacional en Afrikaans, "Die Stem Suid-Afrika" (La voz de Sudáfrica), entonado durante el apartheid.



Las llamas también devoraron las partes más recientes del recinto, actualmente en servicio. Imágenes difundidas por las televisiones locales mostraron inmensas llamas escapándose del tejado del imponente edificio de fachada roja y blanca. La calles del residencial barrio donde se halla el parlamento fueron rápidamente cortadas.



El cordón de seguridad se extiende hasta las flores aún expuestas en el atrio de la vecina catedral Saint-Georges, donde la víspera se celebraron los funerales de Desmond Tutu, último héroe de la lucha anti-apartheid, muerto el 26 de diciembre. La misma mañana habían sido inhumadas sus cenizas en la iglesia, durante una ceremonia privada



AFP