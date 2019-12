Profesora fue acusada de tener relaciones sexuales con 5 alumnos

Una profesora de historia y entrenadora de waterpolo del prestigioso colegio Bishops Diocesan College, de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, fue acusada de tener relaciones con 5 alumnos.



La mujer fue identificada como Fiona Viotti, de 30 años y quien recientemente renunció a su cargo dentro de la institución educativa.

Así la descubrieron

El escándalo sexual se dio a conocer cuando el padre de un joven, de 18 años, denunció a Viotti por estar acosando a su hijo.



Según el diario británico Daily Mail, el alumno aseguró que había tenido una “relación intensa” con la profesora y que ella “se volvió controladora cuando él intentó terminarla”.



El padre del joven, por su parte, le dijo a IOL, un medio sudafricano, que su hijo, “al principio, participaba de la relación sin problema, pero se convirtió en una víctima cuando no pudo dejarla”.



Esa revelación, sin embargo, fue solo la punta del iceberg y nueva información fue hallada por los abogados Francois van Zyl y Graeme Dorrington.

La investigación

El colegio abrió una investigación interna, a cargo de Van Zyl y Dorrington, y descubrió que Viotti habría mantenido relaciones con al menos 4 estudiantes más, para un total de 5.



Los hechos habrían sucedido en los últimos 6 años, entre 2013 y 2019, con jóvenes de entre 17 y 18 años.



Durante ese tiempo, la mujer envió videos y fotos íntimos a los alumnos, mismo material que después se filtró en internet, según las conclusiones de la indagación.



“Viotti violó los códigos escolares y el código de ética establecido por el Consejo de Educadores de Sudáfrica, lo que probablemente significa que nunca volverá a enseñar”, sostuvo el Daily Mail.



No obstante, medios locales dejaron claro que la mujer no cometió un delito sexual, pues los jóvenes involucrados estaban “por sobre la edad de consentimiento”.



Lo que sí podría enfrentar son procesos de demandas civiles, en los que se alegaría un abuso de posición, de poder y de confianza.



En un comunicado, Guy Pearson, director del colegio, manifestó que “estamos profundamente tristes por estos eventos y seguimos comprometidos con garantizar la salud mental y el bienestar de los afectados”.



Para ello, la institución puso a disposición de los alumnos un equipo de psicólogos y psiquiatras.



Viotti, por su parte, no ha hablado públicamente del tema por consejo de su abogado, William Booth, quien dijo que ella también está recibiendo tratamiento psiquiátrico.

Su vida

Durante su adolescencia, Fiona Viotti se destacó en el waterpolo y, en el 2009, hizo parte del listado ‘Bellezas del Deporte’, de la revista Sports Illustrated.



En el 2018, tras 10 años de relación, se casó con Pavo Viotti, un famoso empresario sudafricano y quien se divorció de ella tras el escándalo sexual.

Su tío es Nick Mallett, una estrella del rugby sudafricano, mientras que su padre, Dave Mallett y su abuelo, Anthony, fueron profesor y rector del colegio en el que sucedió todo.



Bishops Diocesan College, informó el Daily Mail, fue fundado en 1849 y estudiar en él cuesta, al año, más de 68 millones de pesos.



