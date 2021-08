Guinea confirma su primer caso del virus de Marburgo, similar al ébola

Guinea registró un primer caso de la enfermedad provocada por el virus de Marburgo, sumamente virulento que provoca fiebre hemorrágica, informó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata también del primer caso que se registra en África occidental.



La OMS considera "alta" la amenaza a nivel nacional y regional, pero "baja" a nivel internacional.



"La enfermedad causada por el virus de Marburgo, que pertenece a la misma familia responsable del ébola, fue detectada menos de dos meses después de que Guinea declarara el fin de la epidemia de ébola que empezó a comienzos de año", subrayó la oficina regional de la OMS en un comunicado.



El gobierno guineano confirmó asimismo la aparición del virus. "La investigación iniciada el 4 de agosto de 2021 en torno al caso no ha mostrado casos sospechosos de fiebre de Marburgo. Sin embargo, se han identificado 155 contactos y se les hace un seguimiento diario", informó el gobierno en un comunicado.



El caso fue detectado en la prefectura de Guéckédou, en el sur del país. Se trata de un hombre fallecido el 2 de agosto y cuyos síntomas remontan al 25 de julio, precisó la OMS.



Muestras extraídas al paciente fallecido y analizadas en laboratorio en Guéckédou, así como en el Laboratorio Nacional Guineano de la fiebre hemorrágica, confirmaron el virus, al igual que análisis complementarios efectuados por el Instituto Pasteur de Senegal, indicó la OMS.



El paciente fue atendido en una clínica de la localidad de Koundou, en Guéckédou, adonde fue enviado un equipo de investigadores médicos para estudiar la agravación de sus síntomas.



En un tuit, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó sobre la necesidad de llevar a cabo un "esfuerzo concertado para prevenir la transmisión y proteger a las comunidades".



La OMS y su apoyo para el tratamiento

Un primer equipo de diez expertos de la OMS, entre ellos epidemiólogos y socioantropólogos, se encuentra en el lugar para apoyar a las autoridades sanitarias nacionales.



Asimismo, se ha reforzado la vigilancia transfronteriza para detectar eventuales casos y los países vecinos están en alerta. Tres miembros de la familia del paciente fallecido y un trabajador sanitario fueron identificados como contactos estrechos de alto riesgo y se encuentran bajo vigilancia, mientras que se trata de identificar la fuente de la infección y otros contactos, precisó la OMS.



La enfermedad del virus de Marburgo se transmite al hombre por murciélagos que se alimentan de frutas y se propaga en la especie humana por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, o con superficies y materiales, según la OMS.



La enfermedad comienza de súbito con una fuerte fiebre e intensos dolores de cabeza. Las tasas de mortalidad variaron entre un 24 % a un 88 % en epidemias anteriores, según la cepa viral y la atención a los casos, agregó.



La prefectura de Guéckédou es la misma donde se declaró la reciente epidemia de Ébola, y donde se detectaron los primeros casos de este virus en África occidental entre 2014 y 2016.



AFP