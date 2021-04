Cierran canal de YouTube a pastor que decía curar la homosexualidad

En días anteriores, YouTube cerró el canal ‘Emmanuel TV’, que pertenecía a un pastor de La Sinagoga, Iglesia de Todas las Naciones (SCOAN, por sus siglas en inglés).

El cierre se dio tras una denuncia de la asociación británica Open Society por sus discursos homofóbicos. De hecho, en uno de los videos, una mujer fue golpeada para que saliera "el demonio de la homosexualidad" que había en ella.



Ante esto, el pastor evangélico nigeriano a quien pertenecía el canal, pidió a sus fieles "rezar por YouTube" y no reaccionar con odio.

Temitope Balogun Joshua, más conocido como ‘TB Joshua’, declaró en un sermón transmitido en Facebook: "quiero que me ayuden a orar por YouTube. ¡Recen por ellos! Ayúdenme a rezar por YouTube".



Luego, añadió: “si no fuera por YouTube, es probable que ustedes no estuvieran aquí”, y, de igual forma, comentó que: “ellos son amigos (YouTube). Muy pronto, todo se resolverá”.

Facebook también retiró varios videos de su página, que cuenta con 5,6 millones de seguidores. Según la red social, infringían su reglamento al representar ataques a personas fundados en sus orientaciones sexuales o su género.



Esta decisión provocó una gran polémica en Nigeria, donde la comunidad evangélica es muy poderosa y las iglesias cuentan con decenas de millones de fieles.



‘TB Joshua’ es famoso en toda África por sus ‘milagros’ y ‘resurrecciones’. También, es catalogado como uno de los pastores más ricos del mundo, con una fortuna estimada en varios millones de dólares, según ‘Forbes’.

