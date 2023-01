Recibido con fervor, el papa Francisco llegó este martes a Kinshasa para una visita de cuatro días a la República Democrática del Congo (RDC), en la primera etapa de su viaje a África que lo llevará también a Sudán del Sur.



El avión del sumo pontífice, que había despegado de Roma a las 08:28 (07H28 GMT), aterrizó a las 14:35 (13H35 GMT) en el aeropuerto internacional de Kinshasa, capital del mayor país católico del continente.

A media mañana, frente al aeropuerto se formó una multitud ansiosa por ver a Francisco en el papamóvil, que lo llevará hasta el centro de la ciudad, a unos 25 km.



"No quería perderme esta oportunidad de verlo delante", declaró a la AFP Maggie Kayembe, de unos 30 años. "Allá donde va siempre reza por la paz, y paz es lo que necesitamos de verdad", agregó la mujer.



Inicialmente prevista para julio de 2022, la visita tuvo que ser aplazada por el dolor de rodilla que padece Francisco, de 86 años, quien se desplaza en silla de ruedas, así como por los problemas de seguridad en Goma, en el noreste del país, etapa que fue cancelada.



"Estamos esperando desde hace un año, es un hermoso viaje, me habría gustado ir a Goma pero, a causa de la guerra, no puedo", declaró Jorge Bergoglio a los periodistas que le acompañaban en el avión.



El pontífice argentino desea para su 40º viaje internacional llevar un mensaje de paz y reconciliación a este país azotado por la violencia y la miseria.



(Le puede interesar: El Papa revela que firmó una carta de renuncia por si le falla la salud)

Facebook Twitter Linkedin

Papa móvil recorre las calles de la República Democrática del Congo. Foto: AF

En la RDC, de aproximadamente 100 millones de habitantes, de los cuales dos tercios viven con menos de 2,15 dólares al día, el pontífice hablará "de los enfrentamientos armados y la explotación" que sufre ese país rico en recursos naturales, pero con una población empobrecida, según adelantó el mismo papa en el ángelus dominical.



El país africano se enfrenta desde hace meses al resurgimiento del grupo armado M23, que ha conquistado amplias franjas del territorio de Kivu del Norte, provincia fronteriza con Ruanda, al que el gobierno de RDC acusa de injerencia.



La visita papal se celebra dos semanas después de un ataque mortal reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en una iglesia pentecostal en esa provincia.



Llamada antes Zaire, con riquezas tales como cobre, cobalto, oro, diamantes, uranio, coltán y estaño, la RDC tiene una historia marcada por el colonialismo, la esclavitud y los abusos. Es también la tierra de Patrice Lumumba, líder anticolonialista africano, quien fue el primer ministro del Congo independiente en 1960, derrocado y asesinado.



(Además: Papa Francisco dice que en Ucrania se repite la historia del exterminio judío)

Facebook Twitter Linkedin

Recibimiento al papa Francisco en la República Democrática del Congo. Foto: AFP

La agenda del pontífice

Tras la ceremonia de recibimiento en el aeropuerto, el jefe de la Iglesia Católica recorrerá a bordo de su papamóvil las calles que conducen al Palacio de la Nación, donde lo espera el presidente Félix Tshisekedi.



Ante las autoridades, el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil pronunciará su primer discurso.



"Será la ocasión para enviar un fuerte mensaje a los políticos y abordar el tema de la corrupción", sostiene Samuel Pommeret, de la oenegé CCFD Terre Solidaire, al referirse a uno de los grandes males que carcomen ese país.

Será la ocasión para enviar un fuerte mensaje a los políticos y abordar el tema de la corrupción FACEBOOK

TWITTER

El martes por la noche, se calcula que decenas de miles de personas participarán a la vigilia de oración en el aeropuerto N'dolo de Kinshasa, donde pasarán la noche, antes de la multitudinaria misa del miércoles ante más de un millón de fieles.



Francisco se reunirá también con víctimas de la violencia, desplazados, miembros del clero y representantes de organizaciones benéficas. Con 52 millones de católicos, la excolonia belga representa el futuro para el catolicismo que está perdiendo fieles en Europa y América Latina.



El papa viajará el viernes a Juba, capital de Sudán del Sur, el Estado más joven del mundo y uno de los más pobres del planeta, donde permanecerá hasta el 5 de febrero.

AFP