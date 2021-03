Treinta estudiantes desaparecidos tras ataque a escuela en Nigeria

Los padres de una treintena de estudiantes secuestrados el jueves por la noche por hombres armados en el norte de Nigeria, donde aumentan estos secuestros masivos, seguían este viernes por la tarde sin noticias de sus hijos. Hombres armados invadieron una escuela en Afaka, en las afueras de Mando, ciudad del estado de Kaduna.



En el momento del ataque, unas 200 personas, estudiantes -de 17 años o más- y sus profesores, fueron secuestradas, según las autoridades locales. Pero alertadas rápidamente, las tropas cercanas del ejército nigeriano intervinieron y se enfrentaron con los bandidos, según un comunicado del ministerio del Interior regional.



"Los soldados consiguieron rescatar a 180 personas: 42 alumnas, 8 miembros del personal y 130 alumnos", precisa el comunicado. "Sin embargo, alrededor de 30 estudiantes, tanto hombres como mujeres, siguen desaparecidos", dijo el ministerio.



Este viernes por la tarde, las fuerzas de seguridad patrullaban las calles de la ciudad, con el despliegue incluso de un avión de combate, informaron a la AFP por teléfono periodistas locales y residentes.

Todavía no ha sido posible recabar los testimonios de las 180 personas rescatadas, que siguen en un campamento militar cercano a la escuela. Los padres de los jóvenes cautivos se agolpaban en el exterior, esperando obtener más información de las autoridades.



Como Helen Sunday, cuya hija de 21 años "está en manos de los secuestradores", dijo. "Llevo esperando noticias de mi hija desde esta mañana, no he comido desde entonces".



"No sé en qué condiciones están reteniendo a mi hermano sus captores, eso aumenta mi ansiedad", indicó por su parte Denis John, que pidió al gobierno que pusiera fin a los secuestros de estudiantes. "Es inaceptable que los padres envíen a sus hijos a la escuela sólo para que sean secuestrados por delincuentes", insistió.

Ánimo de lucro, sin ideología

La ciudad de Mando es un objetivo frecuente de estos grupos criminales que llevan a cabo robos a mano armada, especialmente a lo largo de la carretera que une la ciudad con el aeropuerto de Kaduna. En 2020, los grupos criminales mataron a más de 937 personas, secuestraron a 1.972 y robaron casi 7.195 cabezas de ganado sólo en el estado de Kaduna, según las autoridades locales.



Pero otros estados fronterizos también son el objetivo de estas bandas, que actúan con ánimo de lucro, y en principio sin motivación ideológica. En los últimos meses, estos bandidos han multiplicado sus ataques a las escuelas, provocando un gran revuelo en todo el mundo. El 26 de febrero, 279 adolescentes fueron secuestradas en un internado del estado de Zamfara y liberadas cinco días después.



En respuesta a los secuestros, muchos estados han tomado la decisión de cerrar temporalmente los internados, y en algunos casos, como el estado de Níger, en el centro-oeste del país, todas las escuelas durante al menos dos semanas. El presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, ha sido objeto de crecientes críticas debido a la inseguridad en el noroeste del país. El jueves, pidió a los oficiales del ejército que golpearan "más fuerte" para reprimir la delincuencia en la región.

ONU pide garantizar seguridad

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este viernes a las autoridades de Nigeria a garantizar la seguridad en las escuelas. A través de su portavoz, Guterres condenó el secuestro y exigió la liberación “inmediata y sin condiciones” de los alumnos que por ahora no han sido rescatados.



“El secretario general urge a las autoridades a salvaguardar las escuelas para asegurar el derecho a la educación en un ambiente seguro”, señaló el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric en su conferencia de prensa diaria.



Dujarric recordó que los ataques contra escuelas son “una violación grave” de los derechos humanos y que los centros educativos deben ser siempre “espacios seguros” para los niños.

Cerca de 300 niñas y adolescentes fueron secuestradas en Nigeria tras aumento de la violencia en el país. Foto: Aminu Abubakar / AFP

¿Qué está pasando en el país?

Nigeria ha sufrido este año varios sucesos de este tipo. Este es el cuarto ataque a una escuela en menos de tres meses. El pasado 2 de marzo, un total de 279 alumnas secuestradas el 26 de febrero en una escuela pública femenina del estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, fueron puestas en libertad.



El secuestro de Zamfara, que las autoridades atribuyeron a "bandidos" activos en el noroeste del país, tuvo lugar dos semanas después del rapto por hombres armados de 38 estudiantes y profesores de la Escuela de Ciencias del Gobierno en Kagara, en el occidental estado de Níger, que también fueron finalmente liberados.



Asimismo, el pasado 11 de diciembre, 344 alumnos fueron también secuestrados en una escuela en Kankara, en el estado de Katsina (noroeste), en un ataque reivindicado por el grupo yihadista Boko Haram, que hasta entonces se limitaba a atacar en el noreste del país, si bien las autoridades lo atribuyeron a bandidos.



Estos alumnos fueron localizados y liberados una semana más tarde, tras una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, en un bosque del estado vecino de Zamfara. Kaduna y otros estados del noroeste del país sufren ataques mortales a menudo por parte de bandas de criminales implicadas en el robo de ganado y en secuestros para conseguir el pago de rescates.



AFP y Efe

