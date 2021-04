Mueren al menos 25 niños en un incendio en una escuela primaria 

Al menos 25 niños nigerinos -de entre 4 y 6 años- murieron calcinados como consecuencia de un incendio registrado este martes en una escuela primaria en la periferia de la capital de Níger.

(Puede leer: Gambia exporta harina de pescado, pero no tiene peces para su gente)



Según los testimonios de los testigos en el lugar del drama, el incendio se desató ayer sobre las 16.00 hora local en la escuela primaria "Pays-Bas" tras el paso de un remolino de aire por el establecimiento cuando los niños estaban en clase.



"Estaba en el centro de la ciudad cuando he recibido una llamada de uno de mis profesores que alertó de que la estaba en llamas; volví corriendo pero no se podía hacer nada para salvar las aulas hechas en cabaña", deploró en declaraciones a Efe el director de la escuela, Soumaana Nouhou, que estaba afligido por el drama.



(También: Las impresionantes fotos de un 'desfile de momias' en Egipto)



Las llamas se propagaron rápidamente, en apenas diez minutos, y devoraron todas las clases, los despachos y sillas de los maestros y los pupitres, explicó Nouhou, y añadió que muchas personas resultaron heridas, sin que se sepa el número exacto.



"Mi hija tenía 5 años, y ayer no quería ir a la escuela con el pretexto de que hacía demasiado calor (unos 43 grados), fue su hermana mayor la que la forzó a ir", gritaba llorando un madre profundamente desconsolada.



El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Khalid Lkhiri, que se desplazó al lugar del drama para dar el pésame a los familiares, deploró que "haya todavía aulas en cabañas de paja en la ciudad de Niamey. Los alumnos deben estar protegidos con las condiciones mínimas de seguridad".



(Además: Anuncio de Irán sobre enriquecimiento de Uranio preocupa a potencias)



EFE