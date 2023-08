El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió que los mercenarios rusos de Wagner intentan aprovecharse de la inestabilidad en Níger desde el golpe de Estado, como ha ocurrido en Malí.



En una entrevista con la BBC publicada este martes, Blinken dudó de que Wagner, que en junio se rebeló contra el presidente ruso Vladimir Putin, planeara el golpe contra el presidente nigerino, el aliado occidental Mohamed Bazoum, derrocado por las fuerzas armadas de Níger el 26 de julio.



"Creo que lo que pasó, y lo que sigue pasando en Níger, no fue instigado por Rusia ni por Wagner, pero (...) trataron de aprovecharse", dijo Blinken en la entrevista, según la BBC.

"Dondequiera que ha ido este grupo Wagner ha seguido la muerte, la destrucción y la explotación", añadió.



Wagner ya está presente en Malí y la República Centroafricana, dos países que han enviado emisarios a Níger en solidaridad con los líderes del golpe de Estado.



Níger ha sido la base para las operaciones antiyihadistas de Estados Unidos y Francia en el Sahel, una franja que atraviesa el continente africano de este a oeste y muy afectada por la pobreza, los conflictos y el crimen organizado.



Victoria Nuland, vicesecretaria de Estado estadounidense en funciones, declaró el lunes que los autores del golpe de Estado "comprenden muy bien los riesgos para su soberanía cuando se invita a entrar a Wagner" en su país.

Jefe de Wagner acusa a Estados Unidos

Por su parte, el jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, afirmó este martes que Estados Unidos está dispuesto a reconocer a la junta militar que dio un golpe de Estado en Níger solo para evitar la presencia de los wagneritas en ese país.



"Estados Unidos reconoce un gobierno, que ayer aún no reconocía, solo para no toparse con Wagner en el país", dijo en un audio difundido por canales de Telegram asociados al grupo paramilitar.



Antony Blinken. Foto: Bloomberg

El jefe de Wagner comentó así la visita de la "número dos" del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, a Níger, donde se reunió el lunes con varios líderes golpistas, aunque no logró avances significativos para restablecer el orden constitucional.



Durante esas conversaciones, Nuland puso sobre la mesa varias fórmulas para restablecer el orden democrático en Níger a través de una "solución negociada", pero los líderes golpistas mostraron poco interés, explicó en unas declaraciones telefónicas a un grupo de periodistas en Washington.



Después de las reuniones, la diplomática dijo que "las personas que tomaron la decisión" sobre el golpe de Estado en Níger son muy conscientes de los riesgos que supone para su soberanía una invitación de Wagner".

El jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin. Foto: AFP

La semana pasada el depuesto presidente nigerino Mohamen Bazoum hizo un llamamiento a Estados Unidos y otros países para que le ayuden a restaurar el orden constitucional en el país.



En una columna en el periódico The Washington Post, Bazoum aseguró también que "toda la región central del Sahel podría caer bajo la influencia rusa a través del grupo Wagner, cuyo terrorismo brutal se ha visto claramente en Ucrania".



En su comentario Prigozhin añadió que los wagneritas siempre están "del lado de la bondad y la justicia".



"Del lado de los que luchan por su soberanía y sus intereses. Llamadnos en cualquier momento", indicó.



Prigozhin respaldó previamente la asonada militar en Níger, aunque no aludió a su posible papel en la trama golpista. En un audio reproducido por canales de Telegram, Prigozhin aseguró que "lo que ocurrió en Níger no es otra cosa que la lucha del pueblo nigerino con los colonizadores".

¿Cómo está la situación en Níger?

El régimen militar surgido de un golpe de Estado en Níger mostró este martes escaso interés por las propuestas de diálogo avanzadas por sus vecinos de África occidental y por Estados Unidos para evitar una intervención militar restableciendo el orden constitucional.



Los militares que tomaron el poder informaron a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) que no pueden recibir a una delegación de este bloque regional por motivos de "seguridad".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE