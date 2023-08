Las potencias emergentes de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), reunidas en una cumbre en Johannesburgo, abordan este miércoles la cuestión de la expansión del bloque, decidido a reforzar su influencia global.



China, peso pesado económico del grupo, reiteró claramente su posición a favor de la expansión en la inauguración de la cumbre el martes. Pekín quiere "impulsar la cuestión de la apertura a nuevos miembros", afirmó el ministro de Comercio Wang Wentao, en un discurso pronunciado en nombre del presidente Xi Jinping, presente en la cumbre.

Sudáfrica y Brasil siguen la misma línea, mientras que Moscú, bajo las sanciones por su invasión de Ucrania, necesita aliados diplomáticos.



Y el primer ministro indio, Narendra Modi, también anunció este miércoles el pleno apoyo de la India a la adhesión de nuevos miembros al grupo. "Acogemos con agrado que se avance en este sentido sobre la base del consenso", dijo el mandatario indio en su intervención en la sesión plenaria de la cumbre.



(Lea también: Así será el primer debate entre candidatos republicanos en el que no estará Trump)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre de los Brics. Foto: EFE

Los Brics producen un cuarto de la riqueza mundial y sus cinco miembros representan el 42 % de la población mundial. Más de 20 países ya presentaron una demanda formal para unirse al bloque, entre ellos Argelia, Arabia Saudí, Argentina, Bangladés, Cuba, Egipto, Etiopía, Irán y Vietnam.



Otros Estados como México, Pakistán o Turquía también expresaron su interés, aunque sin formalizarlo.



Lo cierto es que la llegada de nuevos países podría modificar los equilibrios geopolíticos del bloque, según los expertos. Pese a la disparidad geográfica de sus miembros, los Brics coinciden en la reivindicación de un equilibrio político y económico mundial más inclusivo, en particular frente a Estados Unidos y la Unión Europea.



(Puede leer: Más sequías y más incendios, ¿qué pasa en el planeta? / Análisis de Mauricio Vargas)



Entre los nuevos aspirantes, hay países históricamente no alineados, como Indonesia o Etiopía, pero también otros con una relación más hostil con Estados Unidos, como Irán o Venezuela.



"Si Irán se suma a los Brics", o lo hace Arabia Saudí, "esto cambiará evidentemente la dimensión política del grupo", sostiene Cobus Van Staden, un investigador sudafricano especialista de las relaciones China-África.

Facebook Twitter Linkedin

El primer ministro indio, Narendra Modi, en la cumbre de los Brics. Foto: AFP

"si los Brics quieren continuar siendo el grupo de las 'grandes economías emergentes', sería lógico que entren en el bloque países del Sur que formen parte del G20", asegura por su parte John Stremlau, especialista en relaciones internacionales en la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo, refiriéndose a Arabia Saudí o Indonesia. Argentina también cumpliría con ese perfil.



Según este experto, "hará falta mucho tiempo y mucha práctica de una dura disciplina como la diplomacia" para competir con el G20 o el G7.



Estados Unidos afirmó el martes no ver a los Brics como futuros "rivales geopolíticos" y cuenta mantener "las solidas relaciones" con Brasil, India y Sudáfrica.



(Además: Filtran cuánta plata recibe Daniel Sancho en la cárcel y cuál fue su primera comida)

Países también abordan la guerra en Ucrania

Los Brics también reafirmaron unánimemente en la cumbre su posición "no alineada" y su reivindicación de un mundo multipolar, en un momento de acentuada división por la invasión rusa en Ucrania.



El presidente ruso, Vladimir Putin, además, agradeció al grupo los esfuerzos dirigidos a buscar una solución pacífica a la guerra en Ucrania, de la cual responsabilizó a Occidente.



"Agradecemos a nuestros colegas de Brics que participan de modo activo en los intentos de poner fin a esta situación y lograr una solución justa por medios pacíficos", afirmó durante su intervención por videoconferencia en la plenaria de la cumbre del bloque que se celebra en Johannesburgo.



(Siga leyendo: La historia del niño genio Kim Ung-Yong que renunció a su trabajo en la Nasa)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente ruso, Vladimir Putin, intervino por videoconferencia en la cumbre. Foto: EFE

El mandatario ruso, el gran ausente en Johannesburgo, adonde decidió no volar por temor a ser detenido tras la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, responsabilizó una vez más a Occidente del conflicto.



"Quiero destacar que justamente las ansias de conservar la hegemonía a nivel mundial fue lo que condujo a la grave crisis en Ucrania", dijo.



Afirmó que, "primero, con ayuda de los países occidentales se llevó a cabo un golpe de estado anticonstitucional y luego se desató una guerra contra la gente que no estuvo de acuerdo con este golpe de estado".



(En otras noticias: Oposición de Venezuela inicia campaña para primarias de octubre)



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó por su parte que la guerra de Rusia contra Ucrania revela las "limitaciones" del Consejo de Seguridad de la ONU y ofreció el apoyo de su país en los esfuerzos para lograr la paz.



El mandatario brasileño señaló que "muchos otros conflictos y crisis no reciben la misma atención" y recordó que la contienda en Ucrania está teniendo "efectos globales".

Estamos dispuestos a unir esfuerzos que puedan contribuir eficazmente a un alto el fuego inmediato y a una paz justa y duradera FACEBOOK

TWITTER

"Estamos dispuestos a unir esfuerzos que puedan contribuir eficazmente a un alto el fuego inmediato y a una paz justa y duradera. Todos sufren las consecuencias de la guerra", especialmente "los más vulnerables de los países en desarrollo", enfatizó.



Otro de los temas de discusión de los dirigentes de los

BRICS será cómo el bloque, que representa el 18 por ciento del comercio mundial, puede alejarse del dólar. Los países miembros promueven el uso de sus monedas nacionales en el comercio.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE