El lunes 24 de abril llegó al aeropuerto militar Torrejón de Ardoz la operación española encargada de rescatar en Sudán a 72 ciudadanos, 34 españoles y 38 de otras 11 nacionalidades.



Dos de estas personas son las colombianas Ana Lucila Acosta y Elmita Acosta, quienes vivían hace algunos años en Sudán.



(Le puede interesar: Aún sin tregua: continúa conflicto en Sudán tras sexto día de intensos combates).

Ana Lucila, en una entrevista con La W Radio, aseguró que hace ocho meses había llegado a Sudán. Allí trabaja en una escuela internacional como maestra de humanidades y arte en los grados primero a sexto.



"En mi caso, mi hermana, su esposo y la niña ya estaban viviendo en Sudán hace más de 3 años. Justamente, pedí un currículo para trabajar en esta escuela y me fui a vivir con ellos por este periodo de tiempo. Fue allá que comencé a trabajar y luego resultó todo esto que nadie esperaba", dijo Ana Lucila.



(Le puede interesar: Guerra en Sudán deja más de 400 muertos; latinos y europeos evacúan el país).

Facebook Twitter Linkedin

Soldados del ejército sudanés, leales al jefe del ejército Abdel Fatah al-Burhan Foto: AFP

"Los últimos días han sido bastante estresantes, mucha ansiedad, incertidumbre, pero ahora estamos muy agradecidos con poder salir de la zona de conflicto y nos encontramos a salvo", indico Acosta.



Elmita Acosta, hermana de Ana Lucila, dijo en entrevista con BluRadio, cómo fueron los momentos de angustia que vivieron en medio del conflicto que se está dando en este país.



“Desde que empezaron los ataques no pudimos volver a salir a las calles porque las confrontaciones eran muy intensas. Entonces como familia quedamos atrapados en nuestro apartamento, en los pasillos, apartados de las ventanas para poder aguantar y no podíamos salir a buscar provisiones. Y es por eso que no hay muchas imágenes de las calles, porque la gente no podía salir”, expresó Elmita.



Agregó además que, las habitantes han buscado “la manera de evacuar la ciudad, buscando llegar a ciudades vecinas o países vecinos y la capital está quedando prácticamente vacía”.

También, la colombiana explicó que el conflicto que se está dando, desde hace 10 días en este lugar, se está llevando a cabo entre dos fuerzas militares en Sudán. Por un lado, el país está siendo gobernado por los militares y, por otro lado, miembros de la comunidad conformaron un grupo paramilitar y son ambas fuerzas quienes luchan por el poder.



Ana Lucila contó que su traslado y el de su familia a España fue posible por el contacto del Consulado de Colombia en el Cairo y la Embajada española, quienes gestionaron el operativo que permitió que pudieran huir de Jartum.

Más noticias

Paramilitares Far, de Sudán, dicen que ayudarán a EE. UU. a evacuar embajada

Comienzan evacuaciones de extranjeros de Sudán en medio de una frágil tregua

Sudán: anuncian que evacuación de extranjeros comenzará 'en las próximas horas'

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS