La joven marroquí que fue secuestrada y violada durante dos meses

Un secuestro de dos meses, con múltiples violaciones y torturas incluidas, tiene conmocionado a Marruecos.



La víctima fue Khadija, una joven de 17 años quien fue retenida por 12 hombres en el pueblo de Oulad Ayad (provincia de Beni Melal, centro del país).

Según la denuncia, los acusados la tuvieron secuestrada en una casa, donde la violaban por turnos y la drogaban, además de quemarla con cigarrillos y tatuarle sus nombres y diferentes símbolos e insultos. También la vendían a quien quisiera abusarla.



"Traté de escapar varias veces, pero siempre me atrapaban y me golpeaban. Me torturaron, no me dieron ni comida ni bebida, y ni siquiera tenía derecho a tomar una ducha. Lloraba sin parar", dijo la joven.



“Me hicieron sufrir muchísimo”, agregó.

Tatuajes que le hicieron a Khadija. Foto: AFP

Los acusados

El próximo 6 de septiembre, la sala primera del Tribunal de Apelación de Beni Melal juzgará a los 12 hombres, quienes tienen entre 18 y 28 años de edad.



Los agresores fueron detenidos de manera preventiva con diferentes acusaciones, que varían entre trata de ser humano menor, violación, tortura y uso de arma causante de heridas y secuelas psíquicas, formación de banda organizada, secuestro y no asistencia de persona en peligro, informó AFP.

¿Qué dicen en Marruecos?

Los familiares de los hombres han dicho que la familia de Khadija no había presentado denuncia por su desaparición.



Añadieron, además, que la joven se había fugado de su casa en varias ocasiones, precisamente con la misma banda que la secuestró, y aseguraron que la mayoría de tatuajes que tiene son hechos con anterioridad.



Sin embargo, Buchra Abdu, fundador de la Asociación Reto para la igualdad y la ciudadanía y quién destapó el caso, defendió a la menor.

Khadija ha sido protegida por su familia tras los cuestionamientos a su testimonio. Foto: AFP

“Aun si tenía relación con alguno de esos jóvenes, de ninguna forma eso justifica la violación repetida ni la retención contra su voluntad”, comentó.



Por su parte, el abogado de Khadija, Ibrahim Hachane, aseveró que algunos acusados ya reconocieron los hechos, pero que ni eso ha sido suficiente para calmar a detractores de la adolescente.



"Desgraciadamente la cultura machista provoca que algunos responsabilicen de lo sucedido a la persona a la que le ocurrió", lamentó el abogado.



La joven vive "mal" el cuestionamiento de su testimonio, según sus allegados, por lo que ha sido protegida por sus seres queridos y ha dejado la pequeña casa donde vive su familia.



ELTIEMPO.COM

*Con información de EFE y AFP