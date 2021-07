Kenia: 13 muertos al explotar camión mientras extraían gasolina

Trece personas murieron anoche y al menos once resultaron heridas tras explotar un camión cisterna de gasolina en el sudoeste de Kenia mientras extraían el combustible del vehículo, confirmó hoy la Policía del país africano.



El camión había sufrido poco antes un accidente en la localidad de Malanga, en el condado de Siaya, en la carretera Kisumi-Busia, tras golpearse con un vehículo que transportaba 20 toneladas de leche.

"El camión cisterna golpeó el vehículo en la parte trasera derecha. Como resultado del impacto, se volcó en el extremo izquierdo de la carretera", explicó el comandante de la Policía del subcondado de Gem, Charles Chacha, en declaraciones recogidas por el medio local The Star.



Los habitantes de la zona se acercaron al lugar para extraer el combustible y "momentos después, el camión cisterna de combustible estalló en llamas", agregó Chacha.



El director de Salud y Saneamiento del Gobierno del Condado de Siaya, George Jalang'o Midiwo, dijo en declaraciones recogidas por el portal local Nation que había muchas personas con quemaduras en un 80 % de su cuerpo.



Por su parte, el diputado de Gem, Elisha Odhiambo, responsabilizó a la Autoridad Nacional de Carreteras de Kenia (KeNHA) por no colocar la señalización necesaria en la carretera Kisumi-Busia para indicar a los automovilistas los puntos ciegos, y advirtió que en ese lugar ya ha habido muchos accidentes.



No es la primera vez que ocurre una tragedia en Kenia al extraer la población la gasolina de un camión accidentado.



En 2009 murieron más de 140 personas tras la explosión de un camión cisterna después de que cientos acudieran a recoger la gasolina que transportaba poco después de sufrir un accidente en la localidad de Molo, a 140 kilómetros al noroeste de la capital, Nairobi.

