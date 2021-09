Golpistas de Guinea buscan reforzar control del poder

Los golpistas de Guinea-Conakri que derrocaron este domingo el régimen del presidente, Alpha Condé, que gobernaba desde 2010, tomaron este lunes nuevas medidas para reforzar su control del poder tras suspender este lunes la Constitución y el Gobierno.



El líder golpista, el coronel Mamady Doumbouya, mantuvo este lunes una reunión de unos quince minutos con los miembros del Gobierno de Condé y los presidentes de las instituciones estatales.



Doumbouya anunció que se creará un gobierno de unidad nacional después de "una consulta global para describir las principales líneas de la transición", que "se abre bajo el signo de la esperanza y de una nueva Guinea reconciliada consigo misma, con todos los hijos del país".



No obstante, señaló la prohibición a los miembros del depuesto Gobierno de salir de las fronteras del país durante la transición, y les solicitó entregar a las secretarías de sus antiguos departamentos todos sus documentos de viaje y vehículos de servicio.



En la reunión, celebrada en el Palacio del Pueblo, que alberga la Asamblea Nacional, en el centro de Conakri, el coronel aseguró que "no habrá espíritu de odio o venganza" ni una "caza de brujas", pero "la justicia será la brújula que guiará a todo ciudadano guineano".



Una fotografía facilitada por el ejército de Guinea muestra al presidente Alpha Conde detenido por las fuerzas especiales del ejército en Conakry. Foto: EFE

El Comité Nacional de la Agrupación y el Desarrollo (CNRD, por sus siglas en francés), que lidera el alzamiento militar con Doumbouya a la cabeza, invitó este domingo a los miembros del Ejecutivo de Condé a presentarse este lunes a las 11:00 a.m. (hora local). En caso de ausencia, se consideraría un "acto de rebelión".



Junto a esta reunión, el CNRD anunció a última hora del domingo un toque de queda a partir de las 8 p. m. (hora local) e informó de que los gobernadores serán reemplazados por los comandantes militares de las regiones, los prefectos y subprefectos por comandantes de unidad, y la coordinación de los ministerios la asegurarán los secretarios generales de éstos.



Doumbouya, que justificó este domingo el golpe de Estado como una acción para permitir crear las condiciones de un Estado de derecho, quiso tranquilizar este lunes a los socios técnicos y financieros en relación a la vuelta a la normalidad de las actividades en el país.



En este sentido, indicó que las fronteras marítimas quedan abiertas para las actividades de explotación de los productos mineros y el toque de queda se levanta en las zonas mineras para asegurar la continuidad de la producción.



En un comunicado leído en la mañana de este lunes en la Televisión Nacional, el nuevo hombre fuerte de ese país de África occidental anunció también la reapertura de las fronteras aéreas, que fueron cerradas ayer tras el golpe, pero las terrestres siguen cerradas.

Tras las reunión de este lunes con los ministros y otros funcionarios del Gobierno de Condé, Doumbouya y sus hombres fueron vitoreados por algunos jóvenes que gritaron a coro "Libertad, no hay más viajes", y se escucharon consignas contra el régimen caído, según recogió el medio local "Mosaique Guinée".



Aunque el CNRD llamó este lunes a los funcionarios a retomar sus actividades, en Kaloum, centro administrativo y comercial de Conakri, la mayoría de las oficinas de la administración pública estaban cerradas, así como empresas privadas, bancos y tiendas del mercado de esta zona de la ciudad.



El golpe militar fue llevado a cabo por miembros del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, después de que a primera hora de la mañana se escucharan fuertes disparos en el centro de la capital y soldados del Ejército tomaran posiciones en la zona antes de que, más tarde, fuera detenido el presidente Condé.



El pasado 18 de octubre, Guinea-Conakri celebró unos comicios presidenciales en los que Condé se presentó -y ganó- un polémico tercer mandato, no permitido en principio por la Constitución, tras celebrar un referéndum en marzo de 2020 para cambiar la Carta Magna, aprobado con un 91,5 % de votos a favor.



La toma del poder por parte de los militares ya fue condenada este domingo por parte de la comunidad internacional, como la Unión Africana, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), Naciones Unidas o Francia (exmetrópoli). Este lunes, en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, España emplazó a los golpistas a "regresar a sus cuarteles y a respetar la integridad" de Condé, defendiendo "su inmediata puesta en libertad y la restitución en sus funciones constitucionales".



También este lunes, EE. UU. declaró que "la violencia y cualquier medida extraconstitucional solo erosionarán las perspectivas de paz, estabilidad y prosperidad de Guinea", al advertir de que "estas acciones podrían limitar la capacidad de Estados Unidos y otros socios internacionales de Guinea para apoyar al país".



Doumbouya ya pidió este domingo a los socios externos de Guinea-Conakri "su apoyo moral" y "comprensión" antes de imponer sanciones por el alzamiento y pidió que, antes de hacerlo, "busquen saber si la sanción no ha sido siempre el lote infernal de los guineanos, desde Sékou Touré (el primer presidente) hasta Alpha Condé".



Efe

