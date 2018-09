Naufragio de ferri en Tanzania deja alrededor de 100 muertos

Los servicios de rescate de Tanzania buscan desaparecidos en el naufragio de un ferri en el lago Victoria, el más grande de África. Ya se han rescatado 37 personas.



La tragedia deja hasta ahora un saldo casi 100 muertos. Se desconoce la cifra exacta de pasajeros del "MV Nyerere", se habla de entre 200 y 300 personas, cuando la capacidad de la nave era de apenas 100.

El número de cadáveres podría ir en aumento a medida que avancen las labores de búsqueda y rescate de las autoridades.



John Mongella, gobernador de Mwanza, ciudad que queda a la orilla del lago, aseguró que algunos de los supervivientes "se encuentran en muy mal estado".

La embarcación también transportaba mercancía cuando naufragó cerca del muelle.



Aún se desconoce la causa del accidente que se produjo el jueves, pero se destaca que la sobrecarga de la nave agravó el hecho.



Según medios locales, era una día de mercado y las personas se amontonaban junto a las mercancías en el ferri.



"No sé nada de mi padre ni de mi hermano menor. Habían ido al mercado de Bugorora para comprar uniformes de colegio y material escolar para el nuevo año", afirmó Domina Maua, una de las numerosas personas que pedía información sobre sus familiares.



Sebastian John, un maestro, dijo que no era la primera vez que esto sucedía. "Desde mi nacimiento, mucha gente ha muerto en naufragios en este lago, pero ¿qué podemos hacer? No hemos decidido nacer aquí, no tenemos otra parte adonde ir", afirmó.



El presidente de Tanzania, John Magufuli, expresó su "profunda tristeza" por el desastre.



Sin embargo la oposición acusó al gobierno de "negligencia". John Mnyika, líder del Chadema, partido de oposición, aseguró qué: "muchas veces hemos llamado la atención sobre el mal estado del ferri, pero el gobierno hizo oídos sordos. Varias veces hemos denunciado esa negligencia".



En 1996, más 800 personas murieron en otro naufragio de ferri en el lago Victoria.



AFP y AP