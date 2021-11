Gobierno etíope declara 'estado de emergencia' ante avance de insurgentes

El gobierno etíope declaró este martes el "estado de emergencia" en todo el país, según un medio estatal, ante el avance los últimos días de los rebeldes del Tigré que reivindican la toma de dos ciudades estratégicas en el norte.



"El estado de emergencia busca proteger a los civiles de las atrocidades cometidas por el grupo terrorista TPLF en varias regiones del país", informó el medio Fana Broadcasting Corporate en referencia a los rebeldes del Frente de Liberación del Tigré.



Las autoridades de la capital de Etiopía, Adís Abeba, pidieron el martes a la población que se organice y se prepare para defender a sus barrios, mientras los combates entre las fuerzas progubernamentales y los rebeldes de Tigré causan estragos a unos cientos de kilómetros al norte.



El Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) reivindicó en los últimos días la captura de Dessie y Kombolcha, dos ciudades ubicadas en una encrucijada estratégica a 400 kilómetros de Adís Abeba, sin descartar que avancen sobre la capital.



El gobierno negó haber perdido el control de estas ciudades. De confirmarse, esta toma marcaría una nueva etapa importante en el conflicto que se extendió desde hace un año.



Las comunicaciones están cortadas en una gran parte del norte de Etiopía y el acceso de los periodistas está restringido, lo que hace prácticamente imposible la verificación de las posiciones en el terreno.



Entre tanto, en Adís Abeba, las autoridades pidieron a los 5 millones de residentes que registren sus armas en un plazo de dos días y se preparen para defender la ciudad. "Todos los habitantes deben organizarse por calles y barrios para proteger la paz y la seguridad en su área, en coordinación con las fuerzas de seguridad", dijo el jefe del Departamento de Paz y Seguridad de la capital, Kenea Yadeta.

"Los jóvenes de la ciudad serán reclutados y organizados para trabajar en coordinación con las fuerzas de seguridad (...) en su barrio", agregó, según medios estatales. Kenea dijo además que "todos los sectores de la sociedad" deben participar en la vigilancia, incluidos los propietarios de viviendas y hoteles que verifican y tienen copias de las identificaciones de los inquilinos y visitantes.



Este llamado hace alusión a un discurso del lunes en el que dijo que los extranjeros estaban luchando junto al TPLF. Sin embargo, la única presencia confirmada en el campo de batalla hasta ahora es la de tropas eritreas que han apoyado al ejército etíope en su ofensiva en Tigré.



El conflicto de Tigré inició en noviembre de 2020 y experimentó un cambio dramático desde junio. El primer ministro Abiy Ahmed, premio Nobel de la Paz de 2019, proclamó la victoria el 28 de noviembre, pocas semanas después de enviar al ejército a Tigré para destituir a las autoridades regionales disidentes del TPLF.



Pero los rebeldes recuperaron la mayor parte de la región en junio, forzando a las tropas gubernamentales a retirarse, al tiempo que continuaron su ofensiva en las regiones vecinas de Amhara y Afar.

EE. UU. advierte a rebeldes no avanzar hacia Adís Abeba

Primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed. Foto: AFP / Zacharias Abubeker

Estados Unidos advirtió el martes a los rebeldes de la disidente región etíope del Tigré que no avancen hacia la capital de Etiopía, Adís Abeba, e instó a que se entablen conversaciones.



"Permítanme ser claro: nos oponemos a cualquier movimiento del TPLF hacia Adís (Abeba) o cualquier acción dirigida a asediar" la capital de Etiopía, dijo Jeffrey Feltman, enviado especial de Estados Unidos para el Cuerno de África.



"Este es un mensaje que también hemos subrayado en nuestro compromiso con los líderes del TPLF", dijo durante una intervención en el Instituto de Paz de Estados Unidos, una institución federal que promueve la resolución de conflictos. Feltman urgió tanto al TPLF como al gobierno del primer ministro Abiy Ahmed a sentarse a conversar y buscar un alto el fuego negociado.



Abiy lanzó una campaña militar en noviembre de 2020 después de los ataques al ejército federal por parte del TPLF, el partido dominante en la región. Feltman habló momentos después de que el presidente Joe Biden anunciara que Estados Unidos eliminará las principales preferencias comerciales para Etiopía debido a inquietudes por los abusos de derechos humanos.



El emisario estadounidense dijo que las cosas no podía seguir "como de costumbre" con el gobierno de Abiy, pero rechazó las acusaciones de que Estados Unidos respaldaba al TPLF. "En lugar de responder a nuestras preocupaciones y nuestra oferta de apoyar la mediación del conflicto, muchos en el gobierno afirman falsamente que Estados Unidos busca reemplazar al gobierno de Abiy con otro régimen dominado por el TPLF. Esto simplemente no es cierto", aseguró.



"Conocemos muy bien y respetamos a la abrumadora mayoría de la opinión pública etíope que se opone al regreso de un gobierno al estilo Meles", dijo, en alusión al difunto Meles Zenawi, un aliado de Estados Unidos y exjefe del TPLF que gobernó

Etiopía desde 1991 hasta su muerte en 2012.

