El principal líder de la oposición de Nigeria, Atiku Abubakar, anunció hoy que apelará ante el Tribunal Supremo el fallo de una corte inferior que este miércoles validó el triunfo del presidente Bola Tinubu en los comicios del pasado 25 de febrero, los más reñidos que se han celebrado en el país africano.

"Aunque se respeta el fallo de ayer, es un fallo que me niego a aceptar. Me niego a aceptar la sentencia porque creo que carece de justicia sustancial", afirmó Abubakar, del Partido Democrático de los Pueblos (PDP), en una rueda de prensa en la capital, Abuya.



"En consecuencia, he pedido a mis abogados que activen mis derechos de apelación garantizados constitucionalmente ante el tribunal superior, que en este caso es el Tribunal Supremo de Nigeria", subrayó el dirigente opositor y exvicepresidente del país.



Un tribunal de Nigeria formado por cinco jueces confirmó este miércoles el triunfo de Tinubu tras rechazar las impugnaciones interpuestas por sus dos principales rivales, Abubakar y Peter Obi, líder del Partido Laborista (PL), por presuntas irregularidades.



El Tribunal de Peticiones para las Elecciones Presidenciales, con sede en Abuya, respondió así a las demandas de Abubakar y Obi, que en las últimas elecciones quedaron en un segundo y tercer lugar con el 29 % y el 25 % de los votos, respectivamente.



El asesor jurídico del Partido Laborista, Kehinde Edun, también prometió apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo.



Abubakar y Obi rechazaron los resultados electorales alegando, entre otros argumentos, que no se pudo completar la transmisión electrónica de los sufragios desde las mesas electorales, algo que la comisión electoral achacó a problemas técnicos.



La misión de observadores electorales de la Unión Europea indicó que los comicios "expusieron debilidades sistémicas" y subrayó "la necesidad de más reformas legales y operativas para mejorar la transparencia, la inclusión y la rendición de cuentas".



Tinubu, que pese a las denuncias de sus rivales juró como presidente el pasado 29 de mayo, ganó los comicios con el 36 % del sufragio, según la comisión electoral.



El Tribunal de Peticiones para las Elecciones Presidenciales tiene competencias para cancelar los resultados electorales, confirmar la victoria de otro candidato u ordenar la repetición de las votaciones.



Aunque numerosos candidatos presidenciales han interpuesto demandas contra sus derrotas desde la restauración de la democracia en Nigeria en 1999, esta corte nunca se pronunció a favor de ellos.

Tinubu, de 71 años y del gobernante Congreso de Todos los Progresistas (APC, en inglés), dio la "bienvenida al veredicto del tribunal" y pidió "esfuerzos colectivos para construir la nación", según un comunicado publicado por la Presidencia.



Pese a las denuncias de los opositores, Tinubu ha sido aceptado por la comunidad internacional y, durante la audiencia de la corte, se hallaba en la India para asistir esta semana a la cumbre del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes).



El mandatario sucedió a Muhammadu Buhari, de 80 años, que no pudo presentar su candidatura en las últimas elecciones después de haber agotado los dos mandatos permitidos por la Constitución.



Nigeria es el país más poblado de África (más de 213 millones de habitantes) y también el principal productor de petróleo, así como la mayor economía del continente.



Sin embargo, tiene problemas como una inseguridad creciente en algunas partes del país, con ataques frecuentes de bandas criminales que secuestran a civiles para exigir lucrativos rescates, grupos yihadistas y rebeldes independentistas.



Tinubu también debe atajar problemas económicos como la devaluación de la naira, una inflación galopante, el elevado desempleo y enormes desigualdades sociales.

EFE

