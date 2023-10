El conmovedor caso del hombre que empezó la escuela primaria a sus 84 años de edad

Kimani Maruge llegó una tarde de octubre de 2003, a la escuela primaria 'Kapkenduiywo' en una pequeña ciudad de Kenia llamada Eldoret para inscribirse, por primera vez en toda su vida, en una institución educativa.



A su llegada recibió un no por respuesta por parte de la directora del plantel, que afirmó entonces que no tenían cupos porque el año iba a finalizar, así que le dijo que volviera el primer mes del siguiente año.

De acuerdo con la 'BBC' , en principio creyó que su contestación alejaría al hombre de avanzada edad de su petición, pero para su sorpresa este regresó en enero de 2004, vestido con el uniforme de la institución y cargando algunos lápices y libros.



Ella lo creía muy mayor para aprender y compartir clase con los niños, por eso pese a la iniciativa de Maruge, se negó de nuevo, pero esta vez con la excusa de que le diera una semana para consultarlo.



Con gran insistencia, el hombre nuevamente se presentó ante la mujer y le solicitó su cupo en el colegio. Esta vez le contó la verdadera razón por la que deseaba tanto ingresar a la escuela.



A sus 84 años, Maruge deseaba aprender a leer para poder comprender la Biblia por sí solo. Iba a la iglesia, pero le parecía que el predicador no era transparente con sus testimonios.



Así lo confirmó Jane Obinchu, que relató que el hombre le contó aquella vez que había tenido una visión donde ella le enseñaba a leer.



"Había ido a la iglesia y escuchado a un joven predicando, hablando de Jesucristo. Sintió que el joven no estaba diciendo la verdad, así que se fue de la iglesia en señal de protesta".

Su adaptación en la escuela

Con el pasar de los días, Maruge se hizo popular entre los profesores y sus pequeños compañeros de clase, con quienes se entendió de inmediato.



"Mostró una voluntad de aprender. Y todos en la escuela estaban emocionados de tenerlo cerca. Participaba en todas las actividades escolares. Cuando íbamos a hacer educación física, seguía la pelota y trataba de patearla con su bastón", señaló la mujer.



No obstante, hubo algunas dificultades que de nuevo tuvo que sortear tras las inconformidades de algunos acudientes que intentaron hacer todo lo posible para sacar al anciano de la escuela.



Según Obinchu, varios padres se quejaron de la presencia de Maruge en la institución, haciendo protestas frente a la misma y presentando quejas ante la oficina local de educación.



Por suerte estas querellas no tuvieron alcance y con el apoyo del Ministerio de Educación, Obinchu logró mantener a Maruge en la escuela hasta que aprendiera a leer.

Visita a la ONU

En 2005, el esfuerzo y la historia de Maruge fue conocida por las organizaciones sociales a lo largo del mundo, tanto así que fue invitado por la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para enviar un mensaje de ambición y oportunidad.



Allí afirmó que esperaba que todos los niños lograran acudir a la escuela, no solo porque era su deseo, sino porque consideraba el estudio como una de las riquezas más importantes en la vida, como lo reiteró en distintas ocasiones posteriores.



"La razón por la que quería estudiar era para mostrarle a los niños kenianos y al mundo entero que la educación es más relevante que cualquier otra cosa, más que ser rico", le dijo Maruge a la agencia de noticias Reuters en 2006.



Su historia fue tan popular que llegó a las salas de cine con 'The first grade', estrenada en 2010. De hecho, también logró entrar al 'Libro Guinness de los Récords' como el alumno de mayor edad en empezar la escuela primaria y en aprender a leer, donde inspiró a muchos hasta su muerte en 2009, a los 89 años.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

