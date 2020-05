Según presidente de Tanzania, el coronavirus se cura con rezos y limón

La pandemia por el nuevo coronavirus ha afectado a todo el mundo y la actitud que ha tomado el presidente de Tanzania, John Magufuli, al minimizar la importancia de la emergencia sanitaria, preocupa a África y a la comunidad internacional. Además, ha sido duramente criticado por la falta de transparencia en la gestión de esta y por sus polémicos comentarios.



Tanzania registra, a la fecha, 509 infectados con el nuevo coronavirus y 21 fallecidos, sin embargo, según el Centro Africano de Control de Enfermedades (África CDC), solo se han realizado 652 tests. Por eso, desde el 9 de mayo no se realiza ninguna actualización en los datos y no se consignan nuevos contagios. Algo cuestionable, tras registrar un pico con 180 casos positivos el pasado 30 de abril.

El mes pasado Magufuli reprochó al Ministerio de Salud por supuestamente alimentar el pánico en la población al anunciar regularmente los nuevos casos.



Adicional a esto, según informó EFE, a comienzos de mayo puso en duda, públicamente, la validez de los tests y el trabajo de los laboratorios. Aseguró, en un discurso público, que se habían hecho comprobaciones aleatorias sobre la eficacia de las pruebas y se habían obtenido positivos de una cabra y una papaya, lo cual fue desmentido por la OMS.



Magufuli afirma que el número de infectados "disminuyó drásticamente" gracias a la intervención divina y a las plegarias de los tanzanos. Desde el comienzo de la pandemia, el presidente alentó a su población a hacer rezos como 'herramienta' para luchar contra el nuevo coronavirus.



"Comenzamos con Dios y finalizaremos con Dios. Cuando vemos lo que ocurre en nuestros hospitales, es evidente que Dios ha respondido a nuestros rezos", aseguró el jefe de estado de este país africano, al tomar la palabra durante una misa transmitida por televisión.



El presidente mencionó como ejemplos a varios hospitales en los que ha disminuido el número de pacientes, como el de Amana, la capital económica del país, Dar es Salaam o el de Lulanzi, en la costa.



"Según cómo van las cosas, nuevamente podremos programar tres días de oraciones para agradecer a Dios por la salida (de la crisis)", añadió Magufuli.



Además, debido a la supuesta disminución de casos, el presidente tanzano ha anunciado medidas para comenzar con la reapertura de Tanzania y no excluye autorizar la pronta reapertura de universidades y la realización de competencias deportivas, según informó la agencia de noticias AFP.



Por otro lado, dijo que su hijo se curó de la covid-19 solamente usando remedios de “limón y jengibre”, algo que ha sido completamente desmentido por la ciencia, ya que no se ha demostrado que los ‘remedios caseros’ eliminen el virus.



“Se aisló en una habitación y se trató bebiendo limón y jengibre. Está bien ahora y está haciendo flexiones”, comentó el presidente tanzano, según registró 'Azam TV'.



La agencia de noticias AFP informó que esta semana la oposición tanzana exigió a las autoridades publicar estadísticas cotidianas y reales sobre los casos del nuevo coronavirus en el país.



La embajada estadounidense en Tanzania advirtió sobre el "muy alto" riesgo de contagio en la ciudad más poblada del país, Dar es Salaam, invitando a su personal y familiares a quedarse en sus casas.



Lo cierto es que la mayor parte de las naciones africanas han tomado medidas drásticas e impusieron rápidamente cuarentenas generales para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Por eso, la ligereza del presidente tanzano está generando tensiones con países vecinos, como Kenia.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado su preocupación debido a que la pandemia puede ser más letal en los países subdesarrollados.



"Tememos que el virus se extienda a países con sistemas sanitarios más débiles" afirmó el director de la OMS Tedros Adhanom, el 31 de enero pasado.



Hasta ahora, África no está presentando aumentos drásticos en los contagios, como es el caso de otras regiones, sin embargo, ya registra más de 88.000 infectados y más de 2.800 muertes a nivel continental. Los países más afectados son Sudáfrica, Egipto, Argelia, Marruecos y Nigeria.



