Coronavirus logró llegar a recóndito lugar en el desierto del Sahara

Hasta en los lugares más remotos del mundo la pandemia por el nuevo coronavirus ha llegado.



Tombuctú, una ciudad en la República de Mali (África), aislada y de difícil acceso para el común de las personas, reportó su primer caso del nuevo coronavirus en junio.



“Por la noche no podía dormir, sentía que había una roca que pesaba una tonelada en mi pecho, que me asfixiaba y me mantenía despierto. Apenas podía respirar ”, dijo Toure, un maestro de 50 años que es portador del virus en este lugar.



En medio del desierto del Sahara, el virus llegó a los rincones de esta ciudad que ni siquiera cuenta con vuelos comerciales para su ingreso.



De acuerdo con la agencia internacional ‘AP’, actualmente se registran más de 500 casos y al menos nueve muertes en este lugar. Esto la convierte en la segunda ciudad con más casos en Malí después de la capital, Bamako.

Tombuctú está ubicada a mil kilómetros de Bamako, es decir, para llegar desde la capital hay que hacer un viaje de aproximadamente 24 horas por carretera.



Para ir hasta esta zona, aislada de las urbes, se necesita tomar un bus que sale ocasionalmente desde la capital.

La llegada del virus causa preocupación en los habitantes, pues esta zona tiene un débil sistema de salud, según información de la mencionada agencia. En diferentes ocasiones Tombuctú ha sido catalogada como un lugar ubicado en ‘los confines de la Tierra’.



El hospital local tiene un grupo de carpas instaladas a su alrededor en las cuales se albergan decenas de pacientes que han dado positivo a coronavirus. En las instalaciones no hay disponibilidad de ventiladores mecánicos para los pacientes que sufren de covid-19.



De acuerdo con el informe de ‘AP’, las temperaturas en la zona suelen estar por encima de los 45 grados centígrados, lo que dificulta aún más los tratamientos en el hospital.

"He estado al borde de la muerte porque hubo momentos en que estaba jadeando por aire como un pez que acaba de ser sacado del río", dijo Toure, quien no sabe exactamente cómo contrajo el virus.



Por el momento, se conoce que el hospital ha tenido suficientes tanques de oxígeno para tratar a los pacientes con covid-19. Sin embargo, el personal médico ha empezado a escasear ante la contingencia.



Según ‘AP, en esta ciudad los especialistas no son suficientes para tratar a las personas con coronavirus. Por ejemplo, no tienen radiólogos para leer las radiografías y tampoco especialistas en pulmón que traten las enfermedades respiratorias. "No tenemos un médico de salud pública y mucho menos un epidemiólogo", afirmó Djibril Kassogué, director regional de salud de Tombuctú.



Esta ciudad también presenta niveles de violencia muy altos, lo que ha dificultado la contratación de más personal médico. Hace siete años, extremistas islámicos habitaban toda la zona norte de Malí. En los últimos tiempos, la ONU se ha encargado de vigilar la llegada de otros grupos armados y milicias.

El coronavirus llegó a Malí en marzo de 2020 con dos casos: uno en la capital y otro en Kayes, una ciudad ubicada al oeste del país. Hasta el primero de julio, en este país se han confirmado 2.173 casos y 115 personas han muerto por esta causa.

