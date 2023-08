La cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) comienza este martes en Johannesburgo centrada en la apertura del bloque de países emergentes a nuevos miembros, así como en las maneras de extender globalmente su influencia política y económica.



La cumbre arrancará con un foro económico al que asistirán los líderes del bloque y que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Sandton, distrito financiero de la ciudad sudafricana y fuertemente custodiado por la Policía con un gran despliegue de agentes en la zona.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, recibirá a sus pares de China y Brasil, Xi Jinping y Luiz Inácio Lula da Silva. El primer ministro indio, Narendra Modi, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, representan a sus respectivos países en este encuentro que se prolongará hasta el jueves.



El presidente ruso, Vladimir Putin, que es objeto de un mandato de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por la guerra en Ucrania, participará en el encuentro por videoconferencia.



Si Putin hubiera pisado Johannesburgo, Sudáfrica, como Estado miembro de la CPI, estaba obligada a proceder a su detención.



Antes del inicio de la cumbre, Xi destacó en la capital Pretoria "el nuevo punto de partida histórico" en las relaciones entre China y Sudáfrica, una de las principales potencias del continente africano.

La cumbre arrancará con un foro económico. Foto: AFP

Ramaphosa, quien se refirió al presidente chino como "un verdadero amigo", aseguró que ambos países están "unidos en nuestro objetivo común y en nuestra búsqueda de un mundo mejor y más igualitario".



La 15ª Cumbre de los Brics llega en un momento de división en el escenario internacional, que se ha amplificado por la invasión rusa de Ucrania. Sudáfrica, China e India no han condenado la ofensiva de Rusia, y Brasil se ha negado a enviar armas a Ucrania o imponer sanciones a Moscú.



Ramaphosa insistió el domingo en su política de no alineación, y aseguró que Sudáfrica "no se dejará arrastrar a una competición entre las potencias mundiales".



En un parque vacío, cerca del centro de conferencias donde tiene lugar la cumbre, unos pocos manifestantes ondearon banderas ucranianas y mostraron pancartas contra el gobierno ruso, en que pedían "Lavrov, vuelve a tu casa".



"Estamos aquí para enviar un mensaje a los Brics y los invitados en la cumbre para que exijan la retirada de las fuerzas militares rusas de Ucrania", dijo Lesya Karpenko, de 41 años, militante en una asociación ucraniana en Sudáfrica.

Protesta contra Rusia en medio de la Cumbre de los BRICS en Johannesburgo. Foto: EFE

Países discutirán ampliación de los Brics

El bloque, nacido en 2009, representa actualmente el 23 por ciento del PIB mundial, el 42 por ciento de la población y más del 16 por ciento del comercio global.



Pese a la disparidad de sus miembros, los Brics coinciden en la reivindicación de un equilibrio político y económico mundial más inclusivo, en particular frente a Estados Unidos y la Unión Europea.



El grupo busca extender su influencia y se plantea abrirse a nuevos miembros.



Al menos 40 países han expresado su deseo de unirse al club, incluidos Argentina, Irán, Bangladés o Arabia Saudita, y 23 de ellos ya presentaron formalmente su solicitud de adhesión.

Pero los cinco miembros actuales, alejados geográficamente y con economías de crecimiento dispar, tienen "opiniones divergentes sobre los países que deberían entrar en el bloque y las condiciones" de acceso, explica Jannie Rossouw, de la Universidad Witwatersrand en Johannesburgo.

El presidente brasileño, a su llegada a Sudáfrica para la cumbre de los Brics. Foto: EFE

Sudáfrica ha estado trabajando este año en una lista de "directrices" para la entrada de nuevos miembros, dijo el domingo su ministra de Relaciones Exteriores, Naledi Pandor.



La cuestión de la expansión divide sobre todo a India y China, las dos economías más fuertes del bloque. Pekín quiere extender su influencia, mientras que Nueva Delhi desconfía de las intenciones de su rival regional.

"En el largo plazo, la rivalidad entre China e India probablemente es el mayor desafío que enfrentan los Brics", considera Rossouw.



Además, el proceso de toma de decisiones dentro del bloque, que requiere consenso, constituye un "importante obstáculo" sobre la cuestión de una posible expansión, subraya Jakkie Cilliers, del Instituto de Estudios de Seguridad de Pretoria.

También se espera que el grupo aborde la "desdolarización" de sus economías, es decir, el uso de monedas locales para comerciar en detrimento del dólar, posición que apoya el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), establecido por los Brics en 2015.



El dólar ha ganado terreno frente a las divisas de los mercados emergentes desde que Rusia invadió Ucrania y la Reserva Federal estadounidense comenzó a aumentar los tipos de interés para combatir la inflación a principios de 2022, una decisión que provocó que la deuda en dólares resultara más costosa para esos países.



No parece que vaya a estar en la agenda de Johannesburgo la creación de una moneda común de los Brics, iniciativa que Lula defiende con entusiasmo, según los organizadores sudafricanos.

🇮🇳 | AHORA - BRICS: El primer ministro de India, Narendra Modi, aterriza en Johannesburgo, Sudáfrica.pic.twitter.com/LZQ1mgxW9E — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 22, 2023

El jueves, día de clausura de la cumbre, tendrá lugar el Diálogo de Líderes de Amigos de los BRICS, en el que los mandatarios del bloque intercambiarán ideas con homólogos de otros países.



Sudáfrica invitó a 67 líderes del Sur Global a la cita, incluidos los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Bolivia, Luis Arce.



También están invitados veinte dignatarios de organizaciones internacionales, como el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat.

*Con AFP y EFE