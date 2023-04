Jartum, la capital de Sudán (en África), vive desde este fin de semana enfrentamientos a sangre y fuego entre el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el ejército del país.



Desde el sábado, más de 100 personas han muerto, entre ellas tres empleados de la ONU, y cientos han resultado heridos por cuenta de los combates que se extienden en buena parte de la ciudad.

Sudán es uno de los países más pobres del mundo y vive una inestabilidad inédita desde hace años, especialmente desde 2019, cuando fue derrocado Omar al Bashir, el dictador que gobernó con puño de hierro por tres décadas.



Desde entonces, las dos facciones han intentado sin éxito llegar a un acuerdo para una transición pacífica en el país. Las crecientes tensiones volvieron a estallar este fin de semana con el intento de toma del palacio presidencial y del aeropuerto, y bombardeos de cazas del ejército a comandos rebeldes.

Los antecedentes

Los enfrentamientos se iniciaron justo un día después de que el vicepresidente del Consejo Soberano sudanés y líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, mostró su disposición de buscar una solución a la escalada de tensión con las Fuerzas Armadas para evitar un "derramamiento de sangre".



La tensión estalló la mañana del jueves pasado, cuando el Ejército denunció el despliegue de las FAR en Jartum, que se realizó sin el consentimiento de las Fuerzas Armadas y generó "una ola de pánico y miedo entre los ciudadanos".

El jefe del ejército sudanés, Abdel Fatah al Burhan (izq.), y el comandante de las fuerzas paramilitares de apoyo rápido, general Mohamed Hamdan Dagalo. Foto: ASHRAF SHAZLY / AFP

¿Qué son las FAR?

Las Fuerzas de Apoyo Rápido son una fuerza paramilitar creada por el expresidente islamista Omar al Bashir y que depende de la Inteligencia sudanesa.



Desde su reconversión en 2013 está liderada por 'Hemedti', que tras el golpe de Estado de 2021 es el vicepresidente del Consejo Soberano y número dos del Ejército.



Las FAR nacieron de las milicias Yanyauid (Janjaweed), acusadas de cometer matanzas y violaciones masivas en el conflicto de Darfur (2003-2008) y tras el derrocamiento de Al Bashir, en abril de 2019, se reconvirtieron en una fuerza militar regular.



Esta agrupación también fue acusada de asesinar y secuestrar a manifestantes prodemocráticos durante la llamada revolución sudanesa, que derrocó al régimen del exdictador tras tres décadas en el poder.

¿Por qué no hubo transición democrática en Sudán?

Sudán se encuentra inmerso en un proceso de transición democrática con el objetivo de poner fin a la crisis política desatada tras el golpe de Estado en octubre de 2021, con el que el líder militar Abdel Fatah al Burhan —junto con 'Hemedti'— depuso al gobierno civil de transición que dirigía el país tras la revolución sudanesa.



El pasado 8 de enero comenzó la fase final del proceso político entre los firmantes del "acuerdo marco", alcanzado el pasado 5 de diciembre entre militares y civiles y que definía los pasos para establecer un gobierno civil que sustituya al actual militar.



Sin embargo, la firma del acuerdo político definitivo entre las diferentes partes involucradas en el proceso de transición de Sudán, que estaba prevista para el 1.º de abril, quedó pospuesta hasta en dos ocasiones por falta de consenso sobre la creación de un Ejército unificado con las FAR.

Detalles de las facciones del Ejército que se disputan el poder

Al Burhan, también presidente del Consejo Soberano sudanés —máximo órgano de Gobierno tras la asonada—, avisó a finales de marzo que unificar el Ejército era uno de los puntos del acuerdo marco alcanzado entre militares y civiles para resolver la crisis en el país, proceso que sería "largo y complicado".



Según el acuerdo, las Fuerzas Armadas sudanesas solo estarán sujetas a una "autoridad civil" con el objetivo de evitar su politización, mientras que 'Hemedti' afirmó que la reforma de las instituciones militares y de seguridad "necesita una modernización y actualización de la legislación".



Para crear un Ejército nacional unificado con la integración de otras unidades paramilitares, como las Fuerzas de Apoyo Rápido, realizaron hace medio mes un taller de reforma militar y de seguridad, que también separa el Ejército de la vida política y de las actividades económicas, comerciales y de inversión en el país.

Vista de humo que sale tras los combates en Sudán. Foto: AFP

Sin embargo, las tensiones aumentaron entre las FAR y las Fuerzas Armadas sudanesas tras realizar este taller por divergencias entre ambos líderes, lo que representa el gran escollo por el que no se ha firmado y se continúa retrasando el esperado acuerdo definitivo que culmine la transición.



El principal problema para tal integración es que las FAR son un grupo con lealtades tribales —los combatientes proceden de la tribu riezigat, originaria de Chad—, además de que durante los años de conflicto han amasado grandes fortunas con la toma por la fuerza de minas de oro, el principal recurso de Sudán.

¿Cuál es el origen del conflicto entre el Ejército y las Far?

Las desavenencias entre el Ejército sudanés y las FAR se remontan al 2019, cuando estas últimas fueron acusadas de ser el brazo visible de la represión que acabó con la vida de cientos de manifestantes que acamparon frente a la sede del Ejército en protestas que propiciaron la caída de Al Bashir.



La plataforma opositora Fuerzas de la Libertad y el Cambio pidieron entonces su disolución y recordó que este grupo cometió crímenes contra la humanidad en Darfur.

Vista de los enfrentamientos en Sudán. Foto: AFP

Fue entonces cuando 'Hemedti' afirmó que el desalojo de esa sentada "fue una trampa y el objetivo eran las FAR", que según el líder de este grupo armado fueron víctimas de unos oficiales de diferentes rangos, si bien no acusó formalmente al Ejército.



La suma de estas situaciones dificulta la integración efectiva de las FAR en el Ejército nacional de Sudán, no obstante los intentos y compromisos anunciados tanto por Al Burhan como por 'Hemedti'.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

