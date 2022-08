El principal partido de oposición de Angola anunció el martes que impugnará los resultados de las reñidas elecciones legislativas que dieron como ganador al partido oficialista y que otorgan un segundo mandato al presidente Joao Lourenço.



El Movimiento Popular por la Liberación de Angola (MPLA), que dirige el país desde que se independizó de Portugal en 1975, recabó 51,57% de los votos, según los resultados definitivos publicados el lunes, frente a 43,95% para el principar partido de oposición, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA).



UNITA "no reconoce los resultados" de la Comisión Nacional Electoral (CNE) y "presentará un recurso que tendrá como efecto la suspensión de la declaración de los resultados definitivos", dijo su secretario general, Alvaro Chikwamanga Daniel, en una declaración por video transmitida a la AFP.

El partido de oposición, dirigido por Adalberto Costa Junior, de 60 años, dijo que "no fue informado de la decisión" de la comisión de ratificar los resultados provisionales y que no recibió una "copia del proceso verbal de conteo".



Los candidatos tienen 72 horas después del anuncio de los resultados para acudir al Tribunal Constitucional para impugnarlos.



Varios miembros del CNE no firmaron los resultados finales. La oposición impugnó la semana pasada los resultados preliminares, que ya daban como ganador al MPLA.



UNITA, que dice haber hecho su propio recuento, afirma haber obtenido más votos.

Antes de las elecciones la oposición y algunos medios públicos advirtieron del riesgo de fraude y los observadores de la Unión Africana y de la Comunidad de Desarrollo de África Austral expresaron la semana pasada su "preocupación", en particular por las listas electorales.



Menos de la mitad de las 14,4 millones personas inscritas en las listas electorales acudieron a las urnas para la elección en la que se presentaron ocho partidos.



Diálogo y concertación

Esta es "una victoria para Angola y el pueblo angoleño", declaró Lourenço en la sede de su partido al declararse los resultados y prometió "diálogo y concertación" en su segundo mandato.



En Angola no hay elecciones presidenciales y el cabeza de lista del partido ganador de las legislativas es investido automáticamente como jefe de Estado.

El MPLA, que en las elecciones de 2017 se impuso con el 61% de los votos, obtuvo esta vez su resultado más ajustado. En 2012 había obtenido el 71,84% de los votos.



El partido conserva la mayoría en el parlamento con 124 escaños de los 220 pero pierde la mayoría de dos tercios que le permitía aprobar leyes sin el apoyo de otro partido.

Angola celebra elecciones presidenciales. Foto: EFE

La oposición, impulsada por un creciente deseo de cambio en un país rico en recursos naturales pero sumido en graves dificultades económicas, es más fuerte que nunca, con 90 escaños en el Parlamento.



El partido de Adalberto Costa Junior, de 60 años, atrajo especialmente a los jóvenes, una parte creciente del electorado, con promesas de reforma, reducción de la pobreza y medidas anticorrupción.



La generación nacida después de la guerra civil, que terminó en 2002 con un balance de 500.000 muertos en 27 años, ya no está tan unida al MPLA como sus mayores.



Más de la mitad de los 33 millones de angoleños viven por debajo del umbral de la pobreza, según el Banco Mundial.



AFP

