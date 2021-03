Cabo Verde autoriza la extradición de Álex Saab a Estados Unidos

El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó este miércoles la extradición del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Estados Unidos, que lo reclama por supuesto blanqueo de dinero.



En contexto: Qué es el Tribunal Cedeao, corte que falló contra extradición de Saab

Según el veredicto, el Supremo rechazó el recurso de apelación de la defensa de Saab y confirmó la decisión de una corte inferior de aprobar la entrega del empresario, detenido en el país africano desde el pasado 12 de junio a petición de EE. UU.



"Los jueces del Tribunal Supremo acuerdan desestimar el recurso y confirmar, a todos los efectos legales, la decisión impugnada", es decir el fallo favorable a la extradición que dictó el año pasado el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla septentrional de San Vicente, según la sentencia.



Lea aquí: Tribunal africano falla contra la extradición de Saab a EE. UU.



El alto tribunal dice "confirmar la autorización judicial para la extradición del solicitante (Saab) a Estados Unidos". La deliberación del Supremo también consideró que Cabo Verde no está vinculado a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), que el pasado lunes falló contra la extradición del presunto testaferro y ordenó su liberación inmediata.



Por tanto, según el alto tribunal caboverdiano, la sentencia de la corte de la Cedeao no será aceptada por las autoridades judiciales de este país insular de África occidental.

El Gobierno y una corte del país africano aprobaron la entrega del supuesto testaferro, nombrado por Venezuela "enviado especial" y "representante permanente adjunto" ante la Unión Africana, pero éste apeló ante el Supremo Tribunal de Justicia de

Cabo Verde.



El abogado nigeriano Femi Falana, que dirigió la defensa de Saab ante el Tribunal de la Cedeao, con sede en Abuya (Nigeria), dijo este lunes que el fallo de esa corte, que exigió la libertad inmediata del detenido, "no puede ser ignorado" por Cabo Verde.



Además: Álex Saab dice que si lo extraditan, se negará a colaborar con EE. UU.



Landim señaló a finales del año pasado que su país no tiene ninguna obligación de cumplir las órdenes del tribunal africano, pues no ha ratificado el protocolo que otorga jurisdicción a ese organismo en casos de derechos humanos.



El tribunal tiene jurisdicción para escuchar quejas individuales sobre posibles violaciones de derechos humanos desde la aprobación de su Protocolo de 2005.



El fiscal sostiene que el caso de Saab debe seguir sus trámites legales en

Cabo Verde, estando el Ministerio Público a la espera de la decisión de la Justicia sobre su extradición a Estados Unidos.



El Tribunal de la Cedeao ya se pronunció a finales de 2020 a favor del arresto domiciliario del presunto testaferro, que éste solicitó alegando problemas de salud en prisión y que las autoridades caboverdianas -pese a remarcar que esa corte carece de jurisdicción en este caso- acabaron cumpliendo a regañadientes.



EFE

