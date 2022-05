Después de mucho tiempo, se anunció la llegada de varios lotes de vacunas contra el covid-19 al continente africano, ya que era una de las peticiones más urgentes de los habitantes. Sin embargo, el personal de salud ha notado que, ahora, las personas no desean inmunizarse.

Según un reporte de la agencia ‘Reuters’, en diferentes partes de África, especialmente en Ghana, se ha creado la percepción de que el coronavirus no es una amenaza significativa debido a que gran parte de la población ya se ha contagiado.



Así mismo, tan solo el 17% de 1.300 millones de habitantes de África cuentan con el esquema completo de vacunación, lo cual marca una gran diferencia en comparación con la mayoría de países del mundo que tienen más del 70% de su población inmunizada.



En un momento, los africanos les pedían a sus gobiernos desesperadamente las vacunas, ya que tenían miedo de morir por el virus. Sin embargo, ahora que los biológicos han llegado al continente, la tasa de inmunización cayó en un 23% desde marzo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (Oms).



"Si hubiéramos recibido las vacunas antes, este tipo de cosas no hubieran sucedido (...) Al principio todos realmente lo querían, pero no teníamos las vacunas”, señaló Christina Odei, líder del equipo COVID-19 en la clínica Mamprobi, en Acra, Ghana.

Vacuna Janssen. Foto: Frederic J. BROWN / AFP

Además, Rahab Mwaniki, coordinadora del grupo de defensa People's Vaccine Alliance en África, indicó que los ciudadanos se sintieron defraudados por parte de Occidente, ya que no los apoyaron cuando verdaderamente lo necesitaron.



Este panorama preocupa cada vez más a los especialistas, quienes afirman que la carencia de vacunación aumenta el riesgo de que surjan nuevas variantes del virus que puedan ser más infecciosas o incluso más mortales.



Adicionalmente, los casos de subvariantes de ómicron han ido en ascenso en el continente, lo que aumenta el riesgo de una quinta ola del virus ya que los gobiernos han dejado a un lado las restricciones de viajes y medidas de bioseguridad obligatorias.



Los expertos de la salud aseguran que, ahora con la vacunación, se necesitan aún más recursos de los requeridos al inicio de la pandemia, aunque los precarios sistemas de salud del continente no están capacitados para aprovechar el capital debido a la falta de indumentaria y personal.

Vacunas contra el covid 19 en laboratorio. Foto: AFP

Según explicó Amit Dar, director de desarrollo humano del banco para África Oriental y Meridional, el Banco Mundial destinó 3.600 millones de dólares (más de 14 billones de pesos) al África subsahariana para socorrer la emergencia sanitaria, pero de este capital solamente se han utilizado 520 millones (2 billones de pesos).



El personal de la salud se ha encargado de realizar campañas móviles para promover la vacunación en países como Gambia, Sierra Leona, Ghana y Kenia, pero no cuentan con los equipos necesarios para mantener refrigerados los biológicos, por lo que podrían caducar rápidamente.



Incluso en Ghana, una de las economías de África que más crecimiento ha tenido, hay un déficit de 30 millones de dólares (120 mil millones de pesos) de financiación, por lo que no se puede mantener la cadena de frío que requieren las vacunas para la realización de campañas móviles.



Así mismo sucede en Níger, donde solo el 6% de la población está inmunizada. Por otra parte, en países como Zambia y Sierra Leona, los hospitales públicos no pueden correr con los gastos del personal en cuanto a remuneraciones, transporte y alimentación, por lo que no se han podido realizar correctamente las jornadas.

Vacunas contra el covid 19 siendo testeadas en un laboratorio. Foto: AFP

Debido a la falta de equipos para mantener las vacunas y el desinterés de la población, también causada por la afectación de otras enfermedades más mortales que se rondan en el continente; han generado que las tasas de inmunización sean cada vez más bajas.

