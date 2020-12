Adolf Hitler logró 85% de los votos y ganó unas elecciones en… Namibia

Un político originario de Namibia, país ubicado el suroccidente de África, tiene el mismo nombre que una de las figuras más crueles de la historia de la humanidad: Adolf Hitler.

Pero a diferencia de su homónimo, Adolf Hitler Uunona tiene ideas más positivas: basó su campaña política para ser administrador del distrito electoral de Ompundja, en la región de Oshana (ubicada en el norte de Namibia), en la lucha contra la discriminación racial.



Y le funcionó, pues en las elecciones locales se quedó con el 85% de los votos.



‘Conviviendo’ con Hitler

Uunona le contó al periódico alemán ‘Bild’ que inició su carrera de la mano de ex combatientes antiapartheid de la Organización del Pueblo de África del Sudoeste (Swapo, por sus siglas en inglés).



The Regional Council Election Results in Oshana Region. 👇 👇 #NamVotes2020 pic.twitter.com/K7vpTbbiW0 — Electoral Commission of Namibia (@ECN_Namibia) November 27, 2020

El apartheid fue un conjunto de leyes establecidas durante la segunda mitad del siglo XX que mantenían un sistema desigual y discriminatorio hacia la población negra e india en Sudáfrica y Namibia, países que habían sido colonizados por naciones de Europa.



Algunas políticas que hacían parte de este movimiento establecían que las personas negras e indias no podían votar, no podían vivir o visitar las zonas ‘estipuladas para personas blancas’ y no se podían casar con una persona blanca.



Los grupos antiapartheid, que tuvieron líderes importantes como Nelson Mandela, buscaban la igualdad entre seres humanos y abolir estas leyes.



🤔Curiosidad del día: Un político llamado Adolf Hitler Uunona gana unas elecciones locales en Namibia.



👉Ya ha hecho numerosas declaraciones en las que insiste en que su agenda nada tiene que ver con la ideología nazi. pic.twitter.com/3pRRYY4p6X — The Political Room (@Political_Room) December 4, 2020

Volviendo con Uunona, fue preguntado por 'Bild' sobre la dificultad de tener un nombre tan polémico y aseguró que en su niñez no tuvo ninguna repercusión, pero, cuando creció, se dio cuenta de lo que representaba Adolf Hitler para el mundo.



“Me di cuenta de que este hombre quería subyugar al mundo entero. No tengo nada que ver con ninguna de estas cosas”, aclaró el político namibio.

Aclaró que su padre fue quien le dio el nombre: “Probablemente, no entendió lo que representaba”.



Adolf Hitler Uunona, de 54 años, comúnmente es mencionado en los mítines y eventos políticos como Adolf Uunona, eliminando el ‘Hitler’. Sin embargo, nunca cambió su nombre en los documentos y piensa que “es demasiado tarde para eso”.

Su esposa le llama Adolf, ya que no es poco común que este nombre esté presente en Namibia, que fue una antigua colonia alemana.



Y es que son muchas las cosas de origen alemán en Namibia: nombres de medios de comunicación, calles, personas, lugares. Inclusive, hay una parte de la población minoritaria que habla alemán.



Descolonización

El medio de comunicación alemán ‘Deutsche Welle’ (‘DW’) reportó que, desde 2013, el Gobierno namibio (que está en manos del partido de Uunona) inició una ‘descolonización’ de los nombres de los lugares emblemáticos en el país.



Ejemplo de ello son Caprivi (una región), Schuckmannsburg (un pueblo) y Lüderitz (una ciudad costera), los cuales fueron cambiados para ‘borrar’ el rastro de la colonia alemana.

Zambeze, como el rió que marca la frontera entre Namibia y Zambia, es el nuevo nombre del primero. El segundo fue bautizado Luhonono y el tercero tiene por nombre Nami=Nüs (los signos en el nombre marcan los chasquidos en la lengua del grupo étnico africano Nama).



