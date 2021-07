Acuerdan liberar el barco que bloqueó el canal de Suez

La Autoridad del Canal de Suez (SCA) anunció este domingo un acuerdo para liberar este miércoles el portacontenedores gigante Ever Given, retenido desde que a finales de marzo bloqueó esa vía marítima crucial para el comercio internacional.



El acuerdo se alcanzó con el propietario de la embarcación, según un comunicado de la SCA.



El miércoles se llevará a cabo una ceremonia para celebrar "la firma del acuerdo" y la "partida del navío", retenido en el Gran Lago Amargo por las autoridades egipcias, señala el texto. Con una capacidad de más de 200.000 toneladas, el Ever Given se quedó varado el 23 de marzo y bloqueó la circulación en el canal, por donde pasa cerca del 10 por ciento del comercio marítimo mundial, según los expertos.



El bloqueo duró seis días. Según la SCA, Egipto perdió de 12 a 15 millones de dólares (entre 9,8 millones y 12,5 millones de euros aproximadamente) cada día que el canal estuvo cerrado.



A finales de junio, la autoridad egipcia anunció un acuerdo "inicial" sobre indemnizaciones entre Egipto y el propietario del Ever Given, tras unas intensas negociaciones en las que participó la aseguradora del buque.



El principal punto de discordia entre Egipto y la empresa japonesa Shoei Kisen, propietaria del barco, radicaba en el monto de las indemnizaciones. En un principio, El Cairo reclamó 916 millones de dólares, pero al final rebajó la suma a 550 millones de dólares.



En total, 422 embarcaciones, con 26 millones de toneladas de mercancías, se quedaron bloqueadas en marzo a causa del incidente.



AFP