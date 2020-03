Colombianos atrapados en Egipto piden ayuda para volver al país

Un total de 59 colombianos se encuentran varados en Egipto tras el cierre de fronteras que dicho país decretó por la pandemia de coronavirus.



Los connacionales compraron un paquete turístico que comenzó en Israel el pasado 6 de marzo y cuyo recorrido terminaría en Egipto el 21 del mismo mes.



Al llegar a ese país el día 14, intentaron adelantar sus vuelos con la compañía Turkish Airlines, inicialmente programados para el sábado 21 de marzo, pero tras el cierre del aeropuerto de El Cairo, quedaron varados en territorio egipcio.



Los colombianos hacían parte de una peregrinación de la Parroquia Discípulos de Emaús de Modelia y se encuentran en el Hotel Le Meridien Pyramids, en El Cairo.



Gilma Uribe, una de las ciudadanas en Egipto, cuenta que el padre Jader Vanegas, organizador de la peregrinación, ha adelantado conversaciones con Nicolás Rincón, cónsul de Colombia en Egipto, para gestionar su regreso al país.



Según cuenta Uribe, en un principio, “se contempló la opción de viajar en el último vuelo que salía este jueves del aeropuerto, pero por falta de cupo no se logró”.



La mujer también señaló que el consulado colombiano propuso el uso de un vuelo chárter hasta Alemania, donde podrían acceder a un tiquete de Avianca.



Para dicho vuelo “debemos cancelar más de cuatro millones de pesos y luego costear el viaje desde Alemania hasta Colombia”, dice Uribe. “Es un costo elevado que no todos podemos asumir”, afirma, por lo que están intentando recurrir con urgencia a préstamos de dinero.



Además del dinero para los desplazamientos, los colombianos deben conseguir los permisos para realizar el vuelo chárter, pues las fronteras aéreas en Egipto están completamente cerradas.



De acuerdo con Uribe, otra opción que les han ofrecido “es permanecer en Egipto hasta que los vuelos se habiliten nuevamente”. Sin embargo, la mujer afirma que se trata de una opción que no pueden contemplar por asuntos económicos.



Mónica Arango, otra de las colombianas atrapadas en Egipto, denunció que los gastos después del sábado, día en el que finaliza el paquete turístico, correrán por cuenta de ellos, y que “muchos no cuentan con el dinero para sostener por más tiempo una estadía”. Por eso piden con urgencia ayuda para volver a Colombia.

Varios de los adultos mayores llevaron los medicamentos necesarios solo para el tiempo de duración del viaje

Aunque por el momento todos se encuentran bien de salud, “varios de los adultos mayores llevaron los medicamentos necesarios solo para el tiempo de duración del viaje”, según Arango, quien advirtió que después del sábado no tendrán lo necesario para sus tratamientos médicos y que “corren el riesgo de desestabilizarse”.



En el grupo, “algunos de los adultos necesitan medicamentos para la tensión, la tiroides, entre otras enfermedades; incluso hay una señora en edad avanzada que necesita bastón para poder desplazarse”, cuenta Uribe.



Por prevención, los colombianos suspendieron sus actividades turísticas. “El único autorizado para salir del hotel para adquirir los elementos necesarios es el padre Jader, pues otros sufren el riesgo de perderse o tienen problemas con el manejo del idioma”, menciona Uribe.

Los colombianos llegaron a una peregrinación organizada por su parroquia, que recorría Israel y Egipto. Foto: AFP / Mohamed El-Shahed

Los connacionales piden con urgencia que “el gobierno colombiano negocie con la aerolínea Turkish para lograr habilitar un avión”, pero de no lograrse, requieren la ayuda de la cancillería “con el envío de un vuelo humanitario” para regresar cuanto antes al país, pide Arango.



Por su parte, la Cancillería colombiana afirmó que “a través de la Dirección de Asuntos Consulares, y en coordinación con el consulado de Colombia en Egipto, ha venido haciendo un acompañamiento permanente a los connacionales que viajaron a dicho país en calidad de turistas. Y se están adelantando las respectivas gestiones con el fin de que retornen por vuelo comercial vía Europa hasta Colombia, antes del próximo 23 de marzo”, día en que los vuelos internacionales quedarán suspendidos en el país.

A través de la Embajada en #Egipto, hemos prestado apoyo en la coordinación de un vuelo charter para el regreso al país de los viajeros colombianos que se encuentran en ese país.



Estos retornarán vía Egipto-Múnich, desde donde abordarán un vuelo comercial directo a Bogotá — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 20, 2020

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL