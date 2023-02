Un adolescente de 14 años y su celular les permitieron a la Policía del Reino Unido capturar a los jefes de una banda que se dedicaba al narcotráfico y a la trata de personas.

La historia se remonta a hace dos años, conforme al recuento que de esta hizo la BBC. En febrero del 2021, la policía descubrió al menor de edad usando su celular para vender drogas. Sin embargo, las autoridades no arrestaron al chico, sino que decidieron rastrear a sus jefes.

La policía dio con el nombre de Wesley Hankin, un hombre de 20 años que sería el empleador del adolescente y que, curiosamente, estaba a cientos de kilómetros de él en la cárcel de Dorset, Inglaterra, Reino Unido.



Siguiendo las órdenes de los narcotraficantes y siempre utilizando el TJ Line, un teléfono celular para contactar a los consumidores, el muchacho recorrió todo Inglaterra durante varias semanas.

Wesley Hankin. Foto: Policía Gales del Norte.

El adolescente, según el relato de la BBC, se trasladó a Liverpool para recoger otro celular, un Nokia 105 que no tenía acceso a aplicaciones, con un sistema operativo desfasado, pero, eso sí, mucha batería, la suficiente para mandar mensajes de texto. Este hecho fue el principal motivo para continuar las investigaciones contra una banda de trata de niños.



Sin embargo, el chico fue detenido por la policía del norte de Gales al ser descubierto con heroína y cocaína. Fue enviado a la cárcel de Portland.



Los agentes encubiertos que rastrearon los movimientos del chico, sus contactos, descubrieron que este era controlado y explotado por adultos. Decidieron tratarlo como víctima para dar caza a quienes lo manipulaban: “posiblemente, corría más riesgos de los que él mismo creía. Así que, en mi opinión, era una víctima, no un agresor”, señaló Simon Williams, comisario de la Policía de Gales del Norte.



Williams agregó que "una vez que tuvimos los primeros indicios del tipo de cosas que estábamos viendo en el teléfono y el nivel de explotación, se hizo evidente que estábamos tratando con un niño pequeño vulnerable”.

Vida al estilo 'gánster'

Wesley Hankin, el hombre que estaba preso en Dorset, se contactó con el adolescente y se enteró de que estaba en la cárcel de Portland. Se contactaba con el muchacho desde un número que le facilitaron en prisión.



El chico se escapó de la prisión y se marchó a Wigan, donde se refugió en las llamadas “casas trampa” donde se almacenan drogas.



El menor asumió el estilo de vida de un gánster. En muchos de los videos incautados en su celular lo muestran agitando un cuchillo o manipulando billetes. También se encontraron mensajes de texto de Vicky Bannister, miembro de la banda, enviándole mensajes de texto donde le reclamaba que no estuviera con los clientes.



(Lea también: Videos de la tormenta invernal que azota a EE. UU.: fenómeno deja tres muertos)



Tras cumplir estar un tiempo en Wigan, el chico fue trasladado a Liverpool, luego a Bedford, para después ir hacia Gales del Norte y terminar en Rhyl, pero desconocían que la policía seguía sus pasos muy de cerca; de hecho, un agente encubierto se hizo pasar por cliente.



En la reserva natural de Cob, el adolescente fue capturado nuevamente portando drogas, pero la policía insiste en cómo tratarlo: “era más importante protegerle como víctima y perseguir a los que se beneficiaban de la delincuencia. Lo consideramos abuso de menores”.

Vicky Banister. Foto: Policía Gales del Norte.

Se acumularon las pruebas y cayeron siete miembros de la banda quienes admitieron su culpabilidad, incluso, Wesley Hankin admitió su culpa, pero no fue acusado ¿la razón? Las pruebas no eran contundentes en relación que dirigía a un niño, de hecho, acusó al adolescente de trabajar con los “federales”.



No obstante, Hankin, finalmente, fue condenado a 10 años y 2 meses de prisión, pero también una orden de alejamiento de 15 años por “riesgo de esclavitud y trata”, por lo que el chico fue alejado del mundo del hampa y ahora debe prepararse para vivir una nueva vida.



“Necesitará protección continua. Yo me sentaría aquí y diría que ahora está completamente resuelto en cuanto a sus vulnerabilidades... Me gustaría pensar que, en el fondo, apoya as medidas que hemos tomado”, dijo Williams a la BBC.



