Entrenamiento, órdenes y armas reciben delincuentes venezolanos de parte del Gobierno de Colombia. Así lo aseguró Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2020.



En conferencia de prensa, Rodríguez mostró imágenes y videos en las que supuestos testigos aseguran que Carlos Revette, alias Koki, quien murió en enfrentamiento con la policía, y Carlos Gómez, alias Conejo, se entrenaban, junto a otros integrantes de sus bandas, en localidades colombianas con la anuencia del gobierno de ese país.



Además aseguró que Colombia junto a Argentina, planeaban invadir Venezuela en 2020, utilizando “mecanismos del poder para atacar a su vecino que no ha hecho otra cosa que tender siempre su mano amiga hacia el pueblo colombiano”.



Rodríguez también insistió en que el financiamiento a “fuerzas paramilitares” y narcotráfico son financiadas desde el país vecino con el conocimiento de su presidente y del líder opositor Juan Guaidó.

El presidente del parlamento insistió en que en los próximos días habrá más noticias sobre la vinculación del presidente Duque con las bandas delictivas venezolanas y otras noticias relacionadas al tema.



También mostró la imagen de 'El Conejo' supuestamente en territorio colombiano con vestimenta de una fundación llamada Pies Descalzos, pero que no está relacionada a la del mismo nombre fundada por Shakira.



Sobre la visita del mandatario a la Corte Penal Internacional (CPI) pronunció en tono de burla que le parecía “raro” que Duque “haya ido a la CPI y no lo hayan metido preso”.



Rodríguez se refirió al caso de Álex Saab, ahora señalado de ser colaborador de la Administración de Control de Drogas (DEA), diciendo que si así fuera, no le hubiesen dado el trato que ha recibido , en el que ha sido víctima de malos tratos.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

