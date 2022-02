El título del libro no deja dudas sobre el mensaje que desea enviar su autor: 2030: viajando hacia el fin del mundo tal y como lo conocemos. Escrito por el español Mauro Guillén, actualmente decano de la escuela de negocios Cambridge Judge, en el Reino Unido, es un ejercicio de futurología que deja en claro que los cambios profundos en el planeta van a llegar con mucha más rapidez que la prevista.



“Antes de que nos demos cuenta habrá más abuelos que nietos en la mayoría de los países; los mercados de las clases medias de Asia serán más grandes que los de Estados Unidos y Europa en conjunto; las mujeres tendrán más riqueza que los hombres; y nos encontraremos con más robots que trabajadores en la industria, más computadores que cerebros humanos, más sensores que ojos y más monedas que países”. Esas son algunas de las afirmaciones que hace el académico ibérico en un lenguaje particularmente atractivo.



Invitado recientemente por el Fondo Latinoamericano de Reservas para abrir uno de sus seminarios, este sociólogo y economista político hilvana diferentes tendencias para argumentar que vienen transformaciones inmensas. Una de las más notorias es la población, cuyo envejecimiento paulatino parece irreversible, aunque más en unos lugares que en otros.



Tanto el descenso en las tasas de natalidad por causas que incluyen la mayor participación femenina en la fuerza de trabajo como el aumento en la esperanza de vida por cuenta de los avances de la medicina son los causantes de que la pirámide de edades se parezca más a un rombo en su forma. Las cosas ya son distintas.



Puesto de manera esquemática, por cada bebé que nace en Estados Unidos, 4,4 ven la luz en China, 6,5 en India y 10,2 en África. En las naciones con bajo crecimiento demográfico, será cada vez mayor la importancia de lo que se conoce como el “mercado gris”, compuesto por los consumidores de más de 60 años de edad, un grupo empoderado por sus ahorros, mejor salud y mayor vitalidad.



Lo anterior, claro está, va a ponerle una enorme presión a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Sobre el papel se podría pensar que la migración compensaría el faltante de gente joven, pero basta ver la xenofobia creciente en lugares como Europa para darse cuenta de que ese no será necesariamente el caso.



Ello bien puede calificarse como un error, pues la evidencia disponible confirma que quienes llegan a probar suerte en un país distinto al suyo dinamizan la economía y contribuyen a través de impuestos más de lo que reciben mediante transferencias. Aun así, las dinámicas políticas y electorales se traducen en puertas cerradas, expresadas en tácticas represivas.



Hay quienes consideran que, de todas maneras, seguirán llegando millones desde un sur en donde abundan las carencias hacia un norte próspero. No obstante, Guillén señala cómo en África, que será el segundo continente más populoso en un lapso muy corto, existe una gran oportunidad en lo que tiene que ver con agricultura e industria, si el rendimiento actual de las cosechas aumenta y más fábricas se ubican para atender un consumo creciente.



Páginas: 384

Precio: $187.000 Editorial: Deusto

Que la posibilidad de dar un verdadero salto existe, se comprueba con la revolución que trajeron las telecomunicaciones en esa parte del mundo. La penetración de servicios financieros a partir de la telefonía móvil se convirtió en un ejemplo global, por lo cual pensar en un salto en la producción de alimentos no es nada descabellado.



Dicha perspectiva incrementa la probabilidad de que los mayores centros de consumo se desplacen geográficamente. Asia, para comenzar, apunta a concentrar los mayores poderes de compra, tanto por las mejoras sucedidas en China como por la evolución de India, con sus 1.400 millones de habitantes, un número que sigue en ascenso.



Obviamente, las características de este grupo no serán las mismas del ideario norteamericano de casa en los suburbios y garaje para dos autos. Tanto la geografía como la cultura determinarán ese proceso, al igual que una tasa de participación al alza de las mujeres en materia laboral, que se traducirá en ingresos mucho mayores. Gracias a esa perspectiva, la equidad de género puede ir más allá de una promesa hoy todavía lejana.



Junto a un avance de semejante magnitud aparecen peligros inminentes. El calentamiento global se sentirá con mucha mayor intensidad a finales de la presente década, lo cual se expresará de manera particular en las ciudades.



Hoy en día, algo más de la mitad de los habitantes del planeta habita en zonas urbanas que ocupan el uno por ciento de la superficie terrestre. Pero las 29 metrópolis con más de 10 millones de personas que había en 2017 pasarán a ser 43 en 2030, de las cuales 14 albergarán más de 20 millones, con una buena proporción en zonas costeras.



Ante el esperado aumento en el nivel de los océanos, el peligro es grande. Megaciudades como Yakarta, Manila, Bangkok, Miami o Tokio tendrán que defenderse de las mareas o incluso relocalizar incontables casas y edificios.



Y no solo eso. La provisión de servicios públicos adecuados se suma a las dificultades de movilidad en sociedades en donde las divisiones entre ricos y pobres apuntan a profundizarse. Lograr la sostenibilidad será un reto enorme, fuera de proveer agua potable o alimentos en medio de temperaturas más extremas.



Por otra parte, la cuarta revolución industrial seguirá su marcha, dando lugar a desigualdad social y geográfica, aparte de destruir empleos que hasta hace poco parecían seguros. Guillén, de hecho, rescata el término ‘explosión cámbrica’, que hace referencia a la aparición repentina de organismos macroscópicos multicelulares hace 500 millones de años, para poner en contexto lo que significará la evolución de la tecnología.



De un lado, problemas complejos serán solucionados gracias a una mayor capacidad de computación que permite la interpretación masiva de datos o el avance del internet de las cosas, junto con la impresión en tercera dimensión. Del otro, el cambio no estará exento de traumatismos. Para solo citar un caso, los vehículos autónomos pueden dejar sin empleo a millones de conductores de taxis y camiones.



Hablando de transporte terrestre, la necesidad de poseer un carro pasaría a segundo plano si la economía colaborativa sigue su marcha. Dejar de ser dueño de activos es una opción atractiva para quien se aloja gracias a Airbnb o se desplaza en Uber, sin estar atado a un lugar de trabajo físico.



La lista de cómo se acaba el mundo conocido concluye con las criptomonedas, que, gracias a blockchain, son cada vez más aceptadas. Tal como están las cosas, un número importante de bancos centrales comienza a dar pasos importantes que, si se combinan con los contratos inteligentes, le ponen un enorme signo de interrogación a la labor tradicional de intermediar dinero hecha por los bancos comerciales.



A lo anterior se agregan los criptoactivos independientes, del estilo de bitcóin. En términos prácticos, todo apunta a una descentralización del poder tradicional que estaba en las instituciones encargadas de imprimir billetes. Hasta la propia hegemonía del dólar podría quedar en entredicho si las personas optan por otras unidades de valor, con mayor seguridad y privacidad, que la posesión del billete verde.



Ante la eventualidad de los cambios, es mejor mirarlos con los ojos abiertos. No obstante, el consejo de Mauro Guillén es dejar de pensar en términos verticales o lineales y utilizar las conexiones laterales para sortear las olas que ya no vendrán en un solo sentido.



En conclusión, la mayor equivocación sería negarse a aceptar lo inevitable. Dado que el manuscrito original se publicó antes de la pandemia (aunque la última edición tiene una postdata), su autor hace una aclaración fundamental.



Esta consiste en subrayar que el covid-19 aceleró múltiples procesos, siendo el más notorio la apropiación de herramientas tecnológicas. Lejos de detener lo inexorable, el coronavirus adelantó el reloj.



Así las cosas, es mejor pellizcarse porque el escenario de 2030 ahora es más factible en 2028. En otras palabras, el futuro que vamos a conocer no solo está cerca: se encuentra a la vuelta de la esquina.



Detrás de las pocas menciones de América Latina

Para varios lectores del libro de Mario Guillén no han pasado inadvertidas las pocas menciones de América Latina que aparecen en el texto cuando se habla del futuro. El motivo lo reveló el experto en una entrevista que le dio al diario El País de España. Al referirse a la región sostuvo que “es un dolor”. Y agregó: “Solo hay que ver la cantidad de oportunidades que ha perdido. (…) Se ha quedado estancada y sigue en una constante dinámica pendular”. Parafraseando el título, el autor español cree que esta parte del mundo seguirá en las mismas: siendo como la conocemos.





RICARDO ÁVILA - ANALISTA SÉNIOR

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@ravilapinto