Un gato se escondió en las alas de una avioneta y sorprendió a pareja

Los animales protagonizan una gran cantidad de videos de YouTube que obtienen millones de reproducciones tras compartirse en la plataforma. Sin embargo, entre tantos destaca la insólita grabación que demuestra lo ocurrido con un gato que se 'infiltró' en un vuelo turístico. Como era de esperarse, el material se hizo viral y obtuvo millones de visualizaciones.



El hecho tuvo lugar durante un vuelo rutinario realizado en un club de Kourou, localidad de Guayana Francesa. De forma repentina, los tripulantes se dan cuenta de que un gato se las había arreglado para subirse al ala de la avioneta en la que viajaban.

Según dio a conocer el piloto protagonista del curioso material subido a YouTube, se trata de nada más y nada menos que la mascota del club, una gata que había logrado esconderse en el lugar menos pensado posible: entre las alas del vehículo.



"Yo era el piloto y la mujer estaba en su primer vuelo como pasajera. Le dije que no intentara tomar al gato y que, de hecho, ni siquiera se moviera", escribió el joven y responsable de la grabación compartida en YouTube. "Creí que no se movería si no intentábamos alcanzarla. Ella estaba a salvo allí, el peligro era si intentaba bajar para alcanzarnos", agregó.



Afortunadamente, el tenso momento terminó convirtiéndose en una curiosa anécdota tras aterrizar exitosamente y logrando hacer que el animal resultara ileso. Así lo comprueba el video viral de YouTube.

La filmación generó todo tipo de comentarios entre los usuarios de YouTube, quienes reaccionaron de diversas formas ante la escena que cuenta con más de 23 millones de reproducciones en la popular red social.



"Trato de imaginarme el llamado de radio... 'Necesitamos hacer un aterrizaje de emergencia, hay un gato en el ala'", "ese gato está espantando aves en modo extremo" o "esto pudo haber sido una gatástrofe", fueron algunos de los mensajes dejados por los internautas.



EL COMERCIO (GDA)