Las insólitas predicciones para 2020 de autodenominados ‘videntes’

Mhoni Vidente, como es conocida, dijo en 2018 que el papa Francisco renunciaría en 2019 y habría un nuevo Papa desde Italia, lo cual hasta hoy no ha ocurrido, pero no se sabe aún si la profecía resultó errónea o solo es cuestión de correr los tiempos. Además, hoy recalca que predijo el sismo de septiembre de 2017 en México.



En el programa de TV 'Miembros al Aire', de 'Unicable', Mhoni manifestó que el 'clima político' y lo mental son los escenarios que más darán de qué hablar en el 2020, pues el “ser humano buscará más justicia y progreso”. En México y Estados Unidos, dice ella, Donald Trump no se reelegirá, lo que contradice con la versión de Deseret Tavares.



En general, será un año "muy fuerte en cuestiones de clima, de sismos, huracanes... "todo lo que se puedan imaginar". Y más allá de la política y el clima, la cubana dice que el próximo Super Bowl lo ganará Patriotas, de Nueva Inglaterra.