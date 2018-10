¡Porque usted los pidió! Malta Leona y más productos que ‘resucitaron’

Nintendo

El gigante nipón de los videojuegos Nintendo lanzó una nueva versión de Super Nintendo Entertainment System (SNES), la consola creada en los años 90 que revolucionó la industria del ocio digital. La nueva edición ‘Super NES Classic Edition’ incluye 21 juegos clásicos preinstalados entre los que se encuentran "Super Mario World", "Super Mario Kart" o "The Legend of Zelda: A Link to the Past". Además los fanáticos podrán probar la inédita secuela "Star Fox 2".