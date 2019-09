Los 97 perritos que se salvaron de morir en medio del huracán Dorian

Siempre que las noticias anuncian un huracán, tormenta o cualquier otro fenómeno natural, las familias que se encuentran en zonas de alto riesgo empiezan a tomar todo tipo de medidas de prevención. Es el caso de Chella Phillips, una mujer que decidió adaptar su casa no solo para cuidarse del aterrador huracán Dorian, sino también para resguardar la vida de casi 100 perritos callejeros, quienes de no ser por el acto valiente de esta mujer, posiblemente no estarían vivos.

Pese a que Bahamas es una isla pequeña, son muchos los perros que deambulan sin un hogar, en medio del frío y la inclemencia de las calles. Al darse cuenta de esta problemática, Chella decidió rescatar a los caninos que se encontraba, labor que ha venido realizando desde hace 11 años cuando se mudó a este país. De hecho, hace cuatro años dirige el refugio ‘The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas’, y de acuerdo con sus redes sociales, esta labor no cuenta con ningún tipo de ayuda más allá de sus ganas de trabajar a diario por suplir las necesidades básicas de estos animalitos.

Es por ello que el pasado fin de semana cuando se anunció la llegada del huracán Dorian a las Bahamas, Chella no dudó en salir a la calle y comprar todo lo que necesitaba para poder albergar a la mayor cantidad de perros posibles.

La inusual noticia la dio a conocer la misma Chella a trevés de su cuenta de Facebook, con una publicación en la que explica que alcanzó a rescatar a 97 perros, a los que ella y su hermano atendieron con todo el cariño a pesar de lo desgastante de la situación. La mayoría de los animales se encontraban en el cuarto principal de la casa de la mujer y pese a las heces, la orina y la tormenta que azotaba la región, en la casa se escuchaba música por todas partes, mientras los perritos jugaban por todo el lugar al calor del aire acondicionado.

El anuncio de la mujer no se demoró en ser viral y desatar cientos de reacciones, en especial, de personas que admiraban su labor y aseguraban orar por ella, sus mascotas rescatadas y los cientos de animalitos que no habían podido salvarse. La preocupación de sus seguidores fue tal que al día siguiente compartió otra publicación en la que afirmaba encontrarse bien a pesar de las inclemencias de Dorian, que dejó la casa de Chella sin servicios públicos y con los electrodomésticos quemados.

Estas son algunas de las imágenes de compartió Chella en sus redes. Foto: Facebook de Chella Phillips Estas son algunas de las imágenes de compartió Chella en sus redes. Foto: Facebook de Chella Phillips Estas son algunas de las imágenes de compartió Chella en sus redes. Foto: Facebook de Chella Phillips Estas son algunas de las imágenes de compartió Chella en sus redes. Foto: Facebook de Chella Phillips Estas son algunas de las imágenes de compartió Chella en sus redes. Foto: Facebook de Chella Phillips

Pese a los daños, lo importante para Chella es el haber logrado salvar la vida de 97 perritos, y aunque hubiera deseado rescatar a muchos más, ya es considerada una heroína en redes sociales. Ahora, la mujer busca seguir ayudando a más caninos, por lo que el martes hizo la invitación a todos los que estuvieron pendientes de ella a que hagan sus donaciones, para seguir brindando un hogar a cientos de perros desamparados.