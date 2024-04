¿Jornadas más largas? La ciudad que propuso que los días tengan 26 horas

una alcaldesa en Noruega elevó un pedido insólito que llamó la atención de muchos. De acuerdo con una solicitud que fue elevada a la Comisión Europea, la intención es que la ciudad nórdica pase a tener 26 horas. Dentro de los motivos esgrimidos, la mandataria incluyó una relación con la cercanía con Rusia y el riesgo que significa. Recientemente,que llamó la atención de muchos. De acuerdo con una solicitud que fue elevada a la Comisión Europea,. Dentro de los motivos esgrimidos, la mandataria incluyó una relación con la cercanía con Rusia y el riesgo que significa.

se presentan frecuentemente debates sobre cambios de hora y cómo se debería aprovechar la luz solar de la mejor manera. Sin embargo, pocas veces se escuchó una idea como esta. A lo largo de las últimas décadas, temáticas relacionadas con el huso horario de los distintos países y regiones fueron muy discutidas.

La responsable de la petición fue Wenche Pedersen, la alcaldesa de la ciudad de Vadso. Según su solicitud, la idea es que los días en la localidad pasen a tener 26 horas en lugar de 24. La llamativa petición tiene la justificación de que simplemente haría los días más largos y le otorgaría a los residentes la posibilidad de tener más tiempo para llevar a cabo sus actividades, ya sea que tengan que ver con cuestiones laborales o académicas o simplemente disfrutar del ocio y de sus seres queridos.

En ese sentido, Pedersen agregó que esta particularidad de Vadso ayudaría a que más gente se mudara a la localidad, la cual pertenece al círculo polar ártico. Esto fue presentado por la mandataria como una necesidad, dada la cercanía con Rusia y el riesgo que supone esa característica geográfica por el conflicto bélico con Ucrania.

Las falencias del plan de Vadso, Noruega, para que el día tenga 26 horas

Más allá de lo llamativo de semejante idea, lo cierto es que la propia alcaldesa aseguró que no se planearon demasiados detalles. A pesar de que Noruega no pertenece a la Unión Europea, sí está en el Espacio Económico Europeo, por lo que las autoridades continentales deberían determinar esta modificación. En una declaración a Político, la mandataria aseguró que no cree que esta sea aprobada. "No creo que vayan a decir que sí, así que no hemos pensado en todos los detalles", aseguró Pedersen sobre el proyecto denominado como Moretime, que en español se traduciría como "más tiempo".