Cómo es la isla habitada más pequeña del mundo: tiene el tamaño de una cancha de tenis

solo una ostenta el título de ser la isla más pequeña del mundo. Y su nombre le hace honor: es la Just Room Enough Island, es decir, la "Isla del espacio justo y necesario". Hay islas paradisíacas, otras perdidas en la inmensidad del océano , otras que quedan a escasos metros de tierra firme, otras muy pobladas y otras totalmente desiertas. En el planeta hay islas de todo tipo, pero.

Este lugar queda en el lago Ontario, entre la ciudad del mismo nombre y el estado de Nueva York, y forma parte del archipiélago de las Mil Islas (Thousand Islands). Aunque ahora es reconocida mundialmente, no es hace mucho que tiene el récord.

Es que hasta 1982 el título se lo llevaba Bishop Rock (la Roca del Obispo) situada al suroeste de Gran Bretaña. Es solo una gran piedra con la que muchos barcos chocaban, por lo que debieron construir un faro para evitar más accidentes. Así, entre 1857 y 1982, allí vivía quien se ocupaba del faro. Sin embargo, ese año fue automatizado, por lo que el lugar quedó deshabitado. Así, Just Room Enough Island pasó a ser la isla habitada más pequeña del mundo, según consignó Traveler.

La historia de la isla habitada más pequeña del mundo

Originalmente llamada la isla de Hub, fue adquirida como retiro vacacional por una familia adinerada en la década de los 50. Los Sizeland compraron este pedazo de tierra con el plan convertirlo en un destino tranquilo para su tiempo de asueto.

No tenían mucho espacio: apenas tiene unos 300 metros cuadrados de superficie, poco más que una cancha de tenis. Por eso, construyeron su casa y dejaron espacio para un árbol y algunos arbustos. Nada más. La isla, desde ese momento, pasó a ser llamada Just Room Enough Island.

La isla es apenas más grande que una cancha de tenis Foto:@newyorkupstate Instagram Compartir

muchos turistas aprovechan para navegar por Alexandria Bay solo para ver desde cerca Y aunque parece el mejor lugar para escapar de todo y tener absoluta tranquilidad, la isla de los Sizeland no goza de ese privilegio. No hay vecinos ni casas cerca, pero la isla habitada más pequeña del mundo . La entrada está prohibida, pero con pasar por al lado ya es suficiente para hacer ruido y perturbar la tranquilidad.

Porque, además de la curiosidad por el récord, en algunas estaciones del año la arena desaparece por completo y la casa parece flotar en el agua, situación que atrae a más turistas todavía. No solo eso: además, se encuentra muy cerca del mítico Castillo Boldt, una parada obligatoria para todo aquel que se adentre en una travesía por el archipiélago.

Durante una época del año, la arena no se ve y parece una casa flotante Foto:@kevinwojcik Instagram Compartir

No hay fotos de la casa por dentro, ya que la familia nunca lo mostró. Por el momento solo se puede apreciar la fachada y el techo de clásicas tejas terracota. El único detalle que se conoce sobre el estilo que eligieron son los dos bancos blancos de hierro que resaltan en el porche trasero de la propiedad.