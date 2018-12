Así piensa Scolari, a quien le ofrecieron ser el DT de  Colombia 

Después de haber estado en tres de los últimos cuatro mundiales como técnico y no dirigir en el Mundial de Rusia 2018, a Luiz Felipe Scolari (Felipao) le ofrecieron dirigir la Selección Colombia.

Así piensa el candidato a dirigir el equipo nacional, que no nombra un entrenador después de la salida de José Pékerman. Esta entrevista se la realizó LA NACIÓN previa al Mundial de Rusia 2018.



Usted dirigió a Cristiano Ronaldo en las Eurocopas 2004 y 2008, y en el Mundial 2006. Dijo que no es el mejor futbolista de la historia, pero sí el que más se entrena para serlo. ¿Dónde ubica a Messi?



Compartí mucho tiempo con Cristiano y tengo un conocimiento profundo de su dedicación. En la comparación con Messi, a este las jugadas le salen naturalmente. Para Messi es muy simple el fútbol, es de una genialidad fantástica. En cambio, Cristiano tiene que trabajar mucho para llegar al alto nivel, una dedicación extrema durante varias horas del día. Se entrena físicamente, remata al arco. Tiene montado un gimnasio en casa. Debe hacer todo eso para competir con Messi. Esa es la diferencia entre ambos: para Messi es todo simple, mientras que Cristiano sabe que debe trabajar el doble.



¿Qué debería hacer la selección argentina para aprovechar mejor a Messi?



Hay que rodearlo de tranquilidad para que encuentre los espacios, darle libertades en la cancha porque las administra muy bien. En el 2002, yo no le encargué funciones defensivas a Ronaldo (Nazário), era el único con libertad en esa selección. Por eso no llevé a Romario. Podíamos permitirnos que no retrocediera uno; dos no. La responsabilidad del técnico es darle tranquilidad a Messi y hacerle entender al resto que él solo no va a hacer la diferencia. Que sumarle a Messi el trabajo del grupo es lo mejor para el equipo.



Cuando usted perdió a Neymar en el Mundial pasado, por la lesión que le provocó el colombiano Camilo Zúñiga, quedó demostrada la dependencia que el equipo tenía de él. ¿Cree que a Argentina le pasa lo mismo con Messi?



Sí, depende mucho de Messi, pero es inevitable. En el Mundial de Brasil, Neymar tenía cuatro años menos (22), era muy joven. La situación actual de Argentina es diferente, porque Messi ya no es un niño y el equipo en general es bastante experimentado.

¿Se quedó con ganas de dirigir en este Mundial? Hubo varias selecciones que buscaban técnico...



Yo me fui de Guangzhou Evergrande en octubre (en casi tres años y medio obtuvo cinco títulos, entre ellos tres ligas chinas). Ya no quedaba mucho tiempo para el Mundial, y si bien hubo algún interés de selecciones como Arabia Saudita y Japón, no me terminaron de convencer.



¿Qué es más fuerte para usted, la felicidad por el título del 2002 o la tristeza por la eliminación 1-7 de Brasil 2014?



El sentimiento más fuerte siempre es el que eleva a un país a una gran victoria, como fue la de Corea-Japón. No niego que el 7-1 se vivió como una catástrofe, pero mi carrera no se arruinó por eso. No me preocupa lo que haya escrito la prensa, mi vida siguió adelante.



¿En qué cree que falló en ese partido contra Alemania?



No solo no teníamos a Neymar, también nos faltó Thiago Silva (capitán y defensa, que contra Colombia acumuló su segunda tarjeta amarilla). Nos desconcentramos unos minutos y Alemania fue letal. Ellos acertaron, estuvieron impecables, nosotros, no. Sacaron una diferencia grande muy pronto y no nos pudimos recuperar. El resultado fue muy ruin, pero para mí era lo mismo si nos eliminaban con un 1-0.



¿Recuerda la anécdota de la final de la Copa Libertadores del 2000, entre Palmeiras y Boca? Tras el 2-2 en la Bombonera y para motivar a su equipo, Carlos Bianchi utilizó una expresión suya, según la cual la final ya estaba casi ganada. Y el campeón fue Boca...



No la recuerdo exactamente, pero es normal que los técnicos utilicen frases de los adversarios o de la prensa de otro país para motivar a su grupo. Si a Bianchi le sirvió, es un recurso más.



Pep Guardiola tiene 23 títulos. ¿Cree que terminará pasándolos a todos?



Pienso que no. El récord de Ferguson (Manchester United) es fantástico, no creo que vaya a ser batido nunca. Alex es maravilloso como persona y como técnico.

La fructífera Carrera de ‘Felipao’

1948

Nace en Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil.



1973

Debuta como futbolista en el equipo Caxias.



1981

Se retira del Centro Sportivo Alagoano (CSA) y del fútbol profesional.



1982

Se estrena como DT en el CSA.



1984

Dirige un club de Arabia Saudita, el Al-Shabab.



1990

DT de la selección de Kuwait.



1995

Gana la Copa Libertadores con Gremio.



1997

Dirige un club nipón, el Júbilo Iwata.



1999

Vuelve a ganar la Copa Libertadores, con Palmeiras.



2001

Asume la dirección técnica de Brasil.



2002

Gana el Mundial Corea-Japón.



2003-2008

DT de la selección de Portugal.



2012-2014

Regresa a la selección brasileña. Gana la Copa Confederaciones.



2015-2017

Gana 3 ligas de China con el Guangzhou Evergrande.



