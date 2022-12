El partido entre Argentina y Países Bajos pasa a la historia. No solo fue un apasionante partido por el empate en el último minuto de Wout Weghorst y la definición en la tanda de penales en la que salió victorioso el equipo suramericano, también lo es por lo que ocurrió en zona mixta.



(Lea: Messi explica el 'qué mirás, bobo' que le dijo al neerlandés Wout Weghorst)

Facebook Twitter Linkedin

Kun Agüero encarando a Wout Weghors tras comentarios a Messi. Foto: Twitter: @@LRubinska / MANAN VATSYAYANA / AFP

Lionel Messi, cuando se disponía a dar una entrevista, fue el centro de la polémica por el insultó, justamente, al delantero Weghorst. “Qué mirás, bobo”, repitió un par de veces el argentino previo al diálogo con un periodista. Se mostraba ofendido, hasta que resolvió todo con otra frase: “Andá para allá”.



Tras lo acontecido, Messi explicó su calentura con Weghorst, autor de los goles de Países Bajos. “El 19 nos provocó desde que entró, nos chocaba, nos decía cosas y eso no es parte del fútbol, yo siempre respeto a todo el mundo y ellos no nos respetaron”, dijo el futbolista del PSG.



Mientras que Sergio ‘Kun’ Agüero, testigo de lo ocurrido, contó que notó el disgusto de Messi con el neerlandés y lo encaró. “Me dijo ‘come here’ (ven aquí). Ahí salté y le dije ‘shut up (cállate). Le dije ‘cerra el or…’. ¿Para qué le hablaba (a Messi) si sabía que el tema estaba caliente?”, expresó.



(Lea: Kun Agüero revela cómo defendió a Messi tras el ‘qué mirás, bobo’ a Weghorst)

"QUE MIRAS BOBO":

Por una consulta de Lionel Messi pic.twitter.com/LHBGMtfgoP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 9, 2022

Él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo FACEBOOK

TWITTER

Tras la polémica que levantó la discusión en la zona mixta, Weghorst rompió el silencio y dio su versión de lo que ocurrió.



Según Weghorst, en ningún momento llamó a Messi para provocarlo y dijo que se sintió completamente decepcionado con la actitud de Lionel Messi.

'Messi me decepcionó'

(Además: Francia sacó a Inglaterra y se metió en la semifinal de Qatar 2022: los goles)



“Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, mencionó el delantero tulipán.



Y agregó: “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente me decepciona”.



(Le recomendamos: Mundial de Qatar 2022: así serán las semifinales, día, hora y TV)



ELTIEMPO.COM

Lea más noticias del Mundial de Qatar