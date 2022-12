Marruecos afronta "recuperado y sin bajas" las semifinales del Mundial de Qatar, el miércoles ante Francia, señaló este martes en rueda de prensa su seleccionador Walid Regragui.

"Tenemos muchos tocados, pero nos recuperamos bien, tenemos un equipo médico de alto nivel, cada día nos dan buenas noticias", explicó el técnico en rueda de prensa.



('Virus del camello': alerta en Qatar por contagio de esta enfermedad mortal)

(Esposa de 'Dibu' Martínez cuenta cómo la flechó: 'Yo pensaba que era agrandado')



"Esperamos cada vez al último minuto para tomar una decisión. Pero nadie está 'out' ni 'in'. Pondremos el mejor equipo posible, con jugadores al ciento por ciento", señaló el técnico nacido en Francia, sin querer ofrecer más detalles sobre el estado físico de sus jugadores.

Con dudas



La pareja de centrales formada por Nayef Aguerd y Romain Saïss es duda para la primera semifinal de un Mundial que disputa un equipo africano.



El primer jugador se perdió el duelo de cuartos ante Portugal (1-0), reemplazado por Jawad el Yamiq, y el segundo, capitán, salió en camilla tras 55 minutos. A lo largo de su histórico recorrido en Qatar los 'Leones del Atlas' han tenido que sobrevivir con diferentes lesiones.



El lateral izquierdo del Bayern Múnich Noussair Mazraoui también se perdió el partido de Portugal, pero debería estar disponible el miércoles. Achraf Hakimi, el carrilero derecho, ha jugado con problemas físicos desde el principio del torneo, lo que no le ha impedido brillar.



"En el momento que estás en la selección eres marroquí. Yo no miro dónde ha nacido uno u otro", señala el DT.



De entre ellos destaca el defensa Achraff Hakimi, nacido en España y que tendrá enfrente a Kylian Mbappé, su compañero en el PSG.



"Nadie le conoce mejor que él, que entrena todos los días a su lado y sabe qué tipo de jugador es. No vamos a hacer un dispositivo especial contra Kylian porque desgraciadamente para nosotros no solo tienen a Kylian. Tienten a Griezmann, que es muy peligroso, o a Dembelé, que es el perfecto complemento de Mbappé por la otra banda", dijo.



"Pero va a ser un duelo interesante, son dos campeones que no se van a hacer concesiones. No nos centramos solo en Kylian, vamos a tratar de crearles problemas. Pero Achraff estará al 200 por cien para superar a su amigo", señaló.



Regragui rechazó las críticas de que Marruecos es una selección muy defensiva y criticó "el dogma de la posesión del balón, que no sirve para nada si luego solo tiras dos veces a portería".



"Creo que el que mejor lo ha entendido es el seleccionador de nuestro rival de mañana (Didier Deschamps) que sabe adaptar su juego a las circunstancias. El 'tiki taka' puede estar bien si tienes jugadores como Bernardo Silva. Pero creo que la posesión no sirve para nada si no marcas. Aquí estamos para ganar. Si Francia nos da el balón lo tomaremos, pero no creo que nos lo den", dijo.



(¿Piqué y Shakira juntos otra vez? Increíble, Clara Chía Marti da pistas)

(Luis Figo regaña fuertemente a reconocido periodista colombiano)



AFP