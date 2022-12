El español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, desveló que el encuentro frente a Croacia (0-0), tras el que dijeron adiós al Mundial de Qatar 2022, fue su “último partido” a los mandos de los ‘diablos rojos’.

“Es mi último partido con esta selección. Es un momento muy emotivo para mí”, dijo con los ojos vidriosos en rueda de prensa.



(Pifia del portero de Canadá le da clasificación histórica a Marruecos, video)

(Bélgica decepciona: afuera del Mundial 2022; Croacia sigue adelante)



“Soy una persona a la que le gusta aprender de las lecciones. Llevo seis años. Estaba muy comprometido con el proyecto. Acabamos con una medalla de bronce y teníamos que darle otra oportunidad a este proyecto. Lo he disfrutado muchísimo. He dejado un gran legado y estoy muy satisfecho con el resultado”, añadió.



“Cuando veo a los jugadores en el vestuario, veo a jugadores que están creciendo y aprovechando todas las lecciones con esta generación. Seis años en los que he crecido y he hecho todo lo que podía hacer con una selección. Estoy muy satisfecho con lo que ha hecho esta selección. Y los verdaderos aficionados aprecian lo que ha hecho esta selección”, subrayó.



(Piqué y Shakira, otro asalto en los juzgados, ¿quién ganó?, video)



EFE