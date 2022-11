Phaaedra Al-Majid, la mujer que denunció corrupción con funcionarios de la FIFA al dejarse, supuestamente, sobornar por qatarios para que ese país fuera el escogido como sede el mundial 2022, habló por primera vez, luego de varios años.



Al - Majid, norteamericana, pero de origen iraquí, a mediados del 2009 trabajaba en la prensa de la candidatura mundialista y en ese entonces, pudo percatarse que en un hotel tres miembros del comité ejecutivo de la FIFA de África, se habrían dejado comprar el voto para que Qatar fuera el epicentro de este encuentro futbolístico.

Este relato que entregó la mujer, principalmente, al diario inglés Daily Mail desató un escándalo mundial que impulsó a que Estados Unidos investigara más afondo.



"Yo creo que la candidatura de Qatar no era tan fuerte por las estrictas leyes sobre el alcohol y en último momento se decidió no vender cerveza. Eso fue un problema que hizo parte de las críticas desde el primer momento", contó en Blu Radio.



En ese medio relató que enseguida al escándalo entregó unas declaraciones al exfiscal Michael García y al FBI con unos testimonios y documentación del supuesto soborno.



"Se reunieron tres miembros de la FIFA, en diferentes ocasiones y ellos son parte del órgano que vota para escoger donde se llevará acabo la copa. Eran tres votos africanos, se les ofreció un millón de dólares, y luego, uno punto cinco millones de dólares, a cada uno, a cambio de su voto", explicó.



​

Phaaedra contó que luego de este estallido escándalo no ha tenido mucha tranquilidad ya que ha sido víctima de amenazas por todo el mundo, puntualizó Blu radio.