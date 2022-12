No comenzó como titular, pero se fue ganando espacio a punta de goles clave y ahora tiene a Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022. Julián Álvarez, con apenas 22 años, se volvió hombre importante en el equipo que dirige Lionel Scaloni.



Le dicen ‘La Araña’ y, de hecho, suele celebrar sus goles con gestos de Spider Man, como si estuviera lanzando la telaraña. Pero el origen de su apodo no tiene que ver con el superhéroe. Su hermano le decía ‘El Arañita’, porque, según él, parecía tener más de dos piernas. Eso, cuando jugaba en el Club Atlético Calchín, equipo de su ciudad natal, en la provincia de Córdoba, a 140 kilómetros de la capital.



"Me dicen así desde que tengo cuatro años. Quedó de un día jugando con mis hermanos. Desde ahí me llamaron así, crecí con ese apodo. Muy pocas personas me llamaban por mi nombre", le dijo Álvarez a las redes sociales del Manchester City, su actual club.

No fue su primera experiencia en Europa. Cuando tenía 11 años se fue a probarse al Real Madrid, pero no lo pudieron contratar, no porque no tuviera talento, sino porque debía tener al menos 13 años para quedarse en el club blanco.



Debutó a los 18 años en la primera de River Plate en un partido contra Aldosivi, en reemplazo de Rodrigo Mora. Hizo fila detrás del colombiano Rafael Santos Borré y luego se quedó con la posición de titular, primero al lado de Borré y luego como hombre en punta. Eso hizo que el Manchester City se fijara en él: a comienzos de este año pagó 17 millones de euros por él. Antes de eso, hizo 31 goles en 54 partidos.



En la Premier League apenas se abre pase: lleva 7 goles en 20 partidos. Y en la Selección apenas tiene 19 partidos, en los cuales lleva ocho goles, dos de ellos, contra Croacia, para meter a Argentina en la final.



