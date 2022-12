El partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos, el pasado viernes, ha sido considerado uno de los más emocionantes de Qatar 2022, entre otras cosas, porque el astro argentino, Lionel Messi, protagonizó un icónico enfado durante una entrevista.



El periodista, Gastón Edul, estaba hablando con Messi para la cadena ‘TyC Sports’ cuando repentinamente el futbolista pronunció enfurecido: "Qué mirás, bobo. Qué mirás, bobo. Andá, andá para allá, bobo. Andá para allá". Palabras que quedaron inmortalizadas y que ya se venden en productos como vasos y camisetas.

Tras la viralidad de la reacción de Messi, el periodista que lo entrevistó contó su versión de los hechos, quien confesó que lo sorprendió mucho ver al jugador de la albiceleste tan enojado, pues, aunque el ambiente entre los futbolistas entre ambos equipos estaba caliente, Messi era el más tranquilo.

“En realidad, antes de la nota porque teníamos las cámaras en la zona del vestuario, se estaban puteando entre los jugadores de Argentina y Países Bajos todos, no solamente Leo. Es más, Leo es el que más tranquilo estaba”, mencionó Gastón a ‘TyC Sports’.

QUÉ MIRÁS BOBO

De acuerdo con el testimonio de Gastón, Messi se enoja mucho cuando Wout Weghorst, el número 19 de Países Bajos, le pidió la camisa: “Leo se enoja cuando Weghorst, después de bardear a los argentinos en la tanda de penales… le pide la camiseta. Cuando le pide la camiseta se sacó de quicio”.

En ese momento, Messi prefiere alejarse de la situación y se acerca a la zona de prensa, donde está Gastón, pero al darse vuelta se da cuenta de que Weghorst sigue parado mirándolo, según el periodista, con cara de malo.

“Estaba el otro parado como con cara de malo que no entiendo y ahí empezó 'andá pa' allá, andá pa' allá', como metete en tu vestuario. Yo le avisé tres veces que estábamos en vivo porque no quería que pase nada malo porque había gente de FIFA también y era impactante la frase en el aire, pero no le importó demasiado. Después se lo tomó con naturalidad él y su familia”, relató.

Gastón también reveló que él trató de calmar a Messi y distraerlo para evitar alguna situación incómoda en vivo, pero fue en vano, pues el ‘10’ argentino estaba furioso.

“Nunca me escuchó. Él estaba caliente, habló del árbitro, de Van Gaal. Si vos repasas la nota, creo que es la primera nota que él casi que no me mira, casi que no me mira. Estaba metido, estaba re caliente, respondió lo que quiso”, explicó Gastón.

La versión de Wout Weghorst

El ‘qué mirás, bobo’ tuvo tal repercusión que, incluso, medios internacionales le preguntaron a Weghorst qué fue lo que sucedió. El neerlandés solo mencionó que quería darle la mano a Messi y felicitarlo, pero que el argentino fue grosero.

“Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo... me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona.”, mencionó.

La respuesta de Wout Weghorst 🇳🇱 sobre el “Qué miras bobo, anda para allá bobo” de Leo #Messi𓃵:



"Le quise dar la mano y me la tiró al costado. Dijo palabras irrespetuosas.



ELTIEMPO.COM

