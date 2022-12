Los octavos de final del Mundial Qatar 2022 llegaron a su fin. Marruecos, hasta ahora, es la gran sorpresa y España, a su vez, es la mayor decepción. Argentina y Brasil siguen en pie contra gigantes como Francia e Inglaterra.



Cada vez se acerca más la final y este viernes arrancan los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Argentina vs Países Bajos; Croacia vs Brasil; Inglaterra vs Francia y Marruecos vs Portugal.



Conozca a continuación cuáles encuentros se podrán ver por los canales nacionales:

No todos los juegos se podrán seguir en Colombia por la televisión abierta. Directv es el operador exclusivo y el canal por donde se transmitirán todos los encuentros de este Mundial.



Caracol y RCN tienen la opción de llevar a las pantallas algunos encuentros y acá están los que se podrán seguir por señal abierta en octavos de final.



Viernes 9 de diciembre

​2:00 p. m. : Países Bajos vs Argentina en el estadio Lusail.



Sábado 10 de diciembre:

10:00 a. m. : Marruecos vs Portugal en el estadio Al Thumama



2:00 p. m. : Inglaterra vs Francia en el estadio Al Bayt.



Por su parte, el encuentro entre Croacia y Brasil solo se podrá ver por DirecTv este viernes a las 10:00 a .m. No será transmitido en televisión nacional.



