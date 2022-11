Catar entró con el pie izquierdo en el Mundial en el que hace las veces de local, al caer en el debut 0-2 con Ecuador.

El fútbol del seleccionado que defiende el patio no fue el mejor, recibió muchas críticas y todo indica que no pasará la primera ronda. Si eso sucede, podría convertirse en el peor seleccionado local en la historia de la Copa del Mundo.



El seleccionador español de Catar, Félix Sánchez, reconoció que su equipo se vio “traicionado por los nervios” y acusó la presión del debut en un Mundial y con el peso, además, de ser el anfitrión.



“Hay que felicitar a Ecuador, que ha sido el merecido ganador. Tenemos margen de mejora, no hemos mostrado nuestro mejor nivel. Nos traicionaron los nervios, hemos empezado realmente mal, hemos concedido goles y eso te condiciona para todo el partido. Después de este debut, ya a nivel de presión tenemos que dejarnos ir y afrontarlo de manera más competitiva. Creo que es lo que podemos hacer”, declaró en la conferencia de prensa posterior al partido.

Peores locales

Catar es dueño de una mala estadística, pues al haber caído en su juego inaugural en este mundial se convierte en el primer equipo que de local pierde en el juego de apertura, lo que es un mal precedente para el grupo.



Si vemos la tabla de los mundiales, la selección de Sudáfrica ha sido el peor local en la historia del torneo.



Fue el local en el Mundial del 2018, su funcionamiento no fue bueno y al final ocupó la casilla 20. Los sudafricanos solo disputaron tres partidos, obtuvieron cuatro puntos, fruto de una victoria, un empate y un partido perdido.



En cuanto a los goles, no dieron pie con bola y anotaron tres, pero su defensa encajó cinco.



Luego está el seleccionado de Estados Unidos, que en 1994 terminó de 14.º, con solo cuatro unidades.

En el historial, solo seis locales se han quedado con el título: Uruguay en 1930, Italia cuatro años después, Inglaterra en 1966, Alemania en 1974, Argentina en 1978 y Francia en 1998.



DEPORTES

Más noticias de deportes